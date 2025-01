Mackenzie Dern reflete sobre a primeira perda de Amanda Ribas, ‘pessoa completamente diferente’ agora

Mackenzie Dern enfrenta Amanda Ribas quase 2 mil dias depois que a brasileira lhe deu a primeira derrota da carreira no MMA em Tampa, na Flórida, por decisão unânime. Eles agora se reencontram depois de competir em todo o mundo sob a bandeira do UFC, e Dern se sente confiante de que desta vez é uma mulher diferente.

Dern entrou no octógono para enfrentar Ribas pela primeira vez desde que deu à luz sua filha Moa e agora admite que não estava preparada para lutar.

“Na minha cabeça, parece que eu nem estava lá”, disse Dern ao MMA Fighting. “Nem parece que fui eu lutando lá. O corpo, tanto fisicamente quanto em termos de hormônios, em termos de treinamento e treinadores e coisas assim. Ela era mais experiente e bem preparada do que eu na época. Acho até que lutei bem, dadas as circunstâncias.”

Dern disse que assistiu novamente àquela luta de peso palha algumas vezes nos últimos cinco anos, admitindo que “eu meio que queria esquecer o que aconteceu”. A craque do jiu-jitsu estava com 7 a 0 no esporte na época e 2 a 0 no UFC e disse que só lutou para voltar ao ritmo depois de “uma longa pausa” na gravidez.

Ribas também foi jovem no jogo, 1 a 0 dentro do octógono e 7 a 1 no geral como profissional.

“Perdas não significam tanto no jiu-jitsu, sabia?” Dern disse. “Você pode ter 10 derrotas e isso não afeta seu histórico. Se você tiver 100 vitórias, você está bem. Você perde para uma garota hoje e pode lutar com ela novamente na próxima semana. Eu queria lutar o mais rápido possível para não ficar longe por muito mais tempo. Eu sabia que as chances de perder eram um pouco maiores, mas ainda acreditava que poderia vencer. Ainda acho que poderia ter vencido apesar das minhas condições. Foi minha primeira derrota e agora entendo de MMA. Entendo que os recordes fazem a diferença, as sequências de vitórias. Ser um atleta invicto é intimidante, as pessoas te respeitam mais.

“Eu penso [that loss] mudou o rumo da minha carreira. Talvez eu pudesse ter esperado um pouco mais, mas achei que estava bem. Eu deveria ter esperado. Acho que ainda teria perdido na minha carreira, não é como se eu nunca tivesse perdido. É como a luta da Amanda Lemos em Anaheim [in February 2024]. Agora, quando olho para o meu histórico, fico tipo, caramba, três das minhas últimas cinco lutas foram derrotas. Mas foi meio que em cima da hora depois que Tatiana [Suarez] puxou para fora. A luta da Amanda Lemos, acho que valeu a pena. Mas a luta da Amanda Ribas, acho que deveria ter esperado. Mas faz parte da nossa carreira, nos ajuda a crescer. Estou mais calmo e paciente agora. Ainda estou trabalhando nisso e tenho 31 anos agora.”

Dern venceu quatro vitórias consecutivas após a derrota de Ribas em 2019, eliminando nomes como Nina Nunes, Randa Markos e Hannah Cifers, além de uma decisão sobre Virna Jandiroba. Ela gosta da revanche do Ribas como forma de mostrar sua evolução nos últimos anos.

“As pessoas não veem muita diferença luta após luta, mas uma revanche depois de cinco anos, as pessoas verão o quanto eu evoluí”, disse Dern. “O objetivo é vencer. Não tenho na cabeça que quero finalizá-la, que quero nocauteá-la, que quero ganhar o Luta da Noite bônus. Acho que temos o que é preciso para fazer tudo isso, mas a ideia é vencer. Ser cinco rodadas é ótimo. Estou mais calmo agora, sinto que posso atacar agora. Não sou atacante, mas agora entendo. Como grapplers, tendemos a correr para quedas com distância zero. Eu quero derrubá-la, esse é o objetivo, mas me sinto confortável [on the feet] agora. Não é aquela pressa de atirar feito um louco e lutar sem técnica se levar um soco.

“Eu não via, me imaginava campeão naquela época, e vejo esse potencial agora. Sou uma pessoa completamente diferente, sabe? Acho que Amanda ainda é a mesma, honestamente. Ela melhorou como atleta, como mulher, tem mais experiência, mas não vejo muitas diferenças no jogo dela. Acho que mudei muito. Vitórias e derrotas ainda podem vir, obviamente, mas acho que ela ficará mais surpresa lidando comigo nessas cinco rodadas do que eu com ela.”