Mackenzie Dern se vinga com uma feia chave de braço contra Amanda Ribas na luta principal do UFC Vegas 101

Mackenzie Dern esperou mais de cinco anos, mas finalmente se vingou na revanche contra Amanda Ribas na luta principal do UFC Vegas 101.

Ao contrário do primeiro encontro, onde ela simplesmente não conseguiu derrubar e acabou perdendo na decisão, Dern passou quase toda a luta no chão desta vez enquanto lutava constantemente por posições com Ribas em diversas trocas de agarramento. Só quando Dern viu uma abertura para um armlock por baixo é que lhe permitiu fazer uma reversão, que terminou com ela montada em cima de Ribas.

Com o tempo passando, Dern decidiu agarrar novamente o armlock, mas conseguiu se desvencilhar de Ribas para ampliar a finalização, que rendeu o tapinha apenas uma fração de segundo depois, com a luta terminando aos 4:56 do terceiro. redondo.

“Estou feliz, queria aumentar meu recorde de finalizações”, disse Dern sobre sua última vitória. “Conseguimos algumas quedas. Ela é uma lutadora muito durona.

“Há cinco anos, conseguir essa vitória foi pesado para mim. Estou feliz em conseguir isso [loss] fora e obter duas vitórias consecutivas.

Foi uma batalha constante de posições com Dern marcando uma queda logo no início do round e mantendo a posição de topo com Ribas jogando principalmente na defesa, amarrando-a por baixo. Enquanto Dern estava no controle, ela não conseguia causar muito dano ou buscar finalizações com Ribas anulando em grande parte seu ataque.

Foi uma atuação impressionante de Dern, que continua mostrando porque seu jiu-jitsu brasileiro é tão letal contra qualquer um que queira ir para o chão com ela.

Dern agora aproveita os frutos de uma sequência de duas vitórias consecutivas enquanto busca avançar na divisão peso palha em 2025.

“Eu só quero conseguir outra vitória consecutiva”, disse Dern sobre o que ela quer a seguir. “Eu espero que alguém na frente [of me in the rankings] mas veremos.