Mais de 18 mulheres denunciam divulgação de falsas fotos íntimas em Maceió

A Polícia Civil de Alagoas está investigando a denúncia feita por um grupo de mulheres em Maceió, em que um homem conhecido delas teria manipulado imagens delas, sem autorização, e feito uso de inteligência artificial para incrementar cenas eróticas e divulgar o material falso em site de conteúdo adulto. Segundo a reportagem da TV Pajuçara, as mulheres começaram a investigar e descobriram que outras 18 amigas foram vítimas da exposição.

O Fique Alerta conversou com algumas vítimas, que não foram identificadas na reportagem. Uma das mulheres disse que soube da situação depois que uma amiga telefonou e revelou que viu a imagem dela.

“Ela falou: vou te mandar um link e você vai entrar agora. Quando eu entrei, a primeira foto que eu vi minha, era uma foto nua, que eu não tinha tirado. Nisso, eu fiquei muito nervosa, comecei a olhar o site e vi que todas as meninas que estavam nesse site eram amigas minhas e outras conhecidas. Era um site de “vazadas”, um site pornô, e aí eu retornei a ligação e queria entender o que é que estava acontecendo”.

A vítima afirmou que conseguiu identificar o suspeito do crime por meio de uma breve investigação. E descobriu que ele era um amigo próximo.

“Quando entrei no site, vi que tinham fotos minhas de rosto, e eu não posto foto de rosto, apenas no WhatsApp. E eu só tenho 30 contatos. Dentro desses 30 contatos, só tinha um menino, que estudava comigo, era um amigo muito próximo. Conheço ele há oito anos. Estudei com ele desde os meus 11 ou 12 anos, desde o sexto ano do Ensino Fundamental II. E aí, eu já retornei a ligação para essa minha amiga e falei: ‘Eu sei quem é’. Daí, fui no perfil de cada uma que foi citada nesse site e, quando entrei no perfil delas, todo mundo tinha ele em comum”.

O grupo abordou o suspeito e o questionou sobre a divulgação das imagens falsas. Em um vídeo curto, ele diz que publicou o material.

“Eu tenho um áudio, gravei enquanto ele falava, onde ele fala que é fácil. Que ele aprendeu e é super tranquilo para ele. A gente só perguntou uma vez: você postou foto nossa? Ele falou: sim, eu postei, fiz montagem”, contou uma das vítimas.

Reprodução / TV Pajuçara

Polícia investiga o caso – O 8º Distrito Policial está à frente da apuração e vai ter o apoio da Seção de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, garantiu o delegado Sidney Tenório.

“A PC vem acompanhando a situação que ocorreu no Benedito Bentes, onde um jovem está sendo acusado de ter criado perfis falsos. Na verdade, ele usou um site de conteúdo adulto para postar várias fotos de colegas, inclusive utilizando Inteligência Artificial. Fazendo montagens com fotos do cotidiano das mesmas e colocando cenas eróticas. O fato inicialmente foi registrado na Central de Flagrantes, depois no 8º Distrito Policial. E agora, a Seção de Crimes Cibernéticos vai dar todo apoio ao 8º DP para apurar esse fato. Sabemos que é um caso que exige certa expertise por parte dos investigadores”.

“Por isso, a diretoria da Área 1 e a Dracco (Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) vão investigar esse caso. Queremos garantir para as vítimas dessa situação, que são algumas meninas e mulheres da região do Benedito Bentes, que tiveram suas imagens postadas, que o fato vai ser apurado com rigor. Trabalhamos com alguns crimes: a difamação praticada por meio da internet, cuja a pena é grave, são três anos de reclusão; montagem e uso de manipulação de imagens”.

Uma das vítimas desabafou à reportagem da TV Pajuçara.

“A gente está até com vergonha de sair na rua, com medo de alguém que viu o site, abriu o site, de reconhecer a gente. Também no trabalho, o pessoal está perguntando o que está acontecendo. Querendo ou não, isso foi um choque muito grande pra gente, tanto é que a gente conhecia a pessoa que fez isso”.

Postura de agente em registro de Boletim de Ocorrência também é apurada – Além de precisar lidar com a exposição diante de imagens falsas e o crime sexual denunciado na internet, as mulheres reclamaram da resposta que tiveram da autoridade plantonista na delegacia.

“A pessoa perguntou só o que eu fazia, o meu CPF e o meu nome. Não perguntou como foi a situação, nem nada. Ela só falou isso e quando eu falei para ela que eu fazia faculdade e que era CLT, ela falou assim: ‘Ai, CLT, Deus me livre'”, reclamou a vítima.

O delegado Sidney Tenório informou que a direção da Polícia Civil está ciente da reclamação.

“Asseguramos que tudo será apurado. Eventual tratamento que elas digam não ter sido digno da PC serão corrigidos. Tudo já está sob conhecimento da diretoria”.