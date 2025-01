Mais um momento ruim para Vinicius no Mestalla: reagiu e foi expulso

Vinicius, o artilheiro do Real Madrid teve outro momento ruim durante a visita a Valência, por LaLiga: desta vez não houve racismo, apenas uma reação negativa do brasileiro, que lhe custou o vermelho.

O brasileiro deixou o Real Madrid com um homem a menos, quando ainda estava em desvantagem. ESPN

Merengue perdeu em Mestalla devido a ambos Hugo Duro, já eram 79 minutos de jogo, quando Vini escapou na área, mas caiu ao sentir contato do zagueiro. O arqueiro Stole Dimitrievski pediu-lhe que se levantasse e O brasileiro se levantou e empurrou o sérvio, que desabou, exagerando a intensidade do ocorrido.

Apesar das ações do goleiro do Valencia, o ataque ocorreu e o juiz César Soto Grado, com aprovação do VAR, expulsou Vinicius.

Felizmente para o atacante, o Real Madrid conseguiu se recuperar com um homem a menos e venceu a partida por 2 a 1.