Mala postal do UFC: Mackenzie Dern virou uma esquina? Além disso, olhando para o UFC 311

O primeiro evento do UFC de 2025 aconteceu no último fim de semana, quando UFC Vegas 101 caiu no APEX mais famoso do mundo. Embora o card tenha sido um pouco difamado no início do fim de semana, o UFC Vegas 101 acabou sendo um momento muito divertido, e algumas coisas notáveis ​​​​aconteceram, incluindo Mackenzie Dern se vingando de Amanda Ribas com uma vitória no armlock no terceiro round.

Então, vamos falar mais uma vez sobre o UFC Vegas 101 antes de voltarmos os olhos para o sensacional UFC 311 cartão que acontece neste próximo fim de semana.

Mackenzie Dern

“Parece que o Mackenzie Dern Bandwagon está talvez a uma luta da disputa pelo título? Quem a leva até lá? Eu sei que ela e Virna Jandiroba brigaram uma vez, mas foi há uns cinco anos. Parece uma luta sólida para desafiar o número 1.”

É isso mesmo, querido! Todos nós, verdadeiros de Dern, estamos finalmente tendo nosso momento! Claro, perdemos MUITO antes disso, mas isso não importa! Não estávamos errados, apenas cedo!

Apesar das montanhas de evidências me chamando de idiota, eu acreditei firmemente que Mackenzie Dern poderia ser uma ameaça legítima ao título se ela conseguisse agir em conjunto. Afinal, a mulher tem um superpoder, e isso a torna extremamente perigosa contra qualquer um, mesmo que continue apanhando. E embora ninguém deva aumentar o futebol ainda, acho que o sábado nos mostrou que Dern está finalmente começando a melhorar.

Minha maior crítica a Dern não é que ela seja uma péssima lutadora – ela é, mas embora isso seja ruim e irritante, não é a falha fatal. Meu maior problema é que Dern simplesmente não é mau o suficiente. Apesar de ser uma péssima lutadora, ela regularmente se encontra no chão e nas primeiras posições. Mas a partir daí, muitas vezes Dern tenta fazer com que Demian Maia se submeta gentilmente. Ocasionalmente isso funcionou, mas contra os melhores do mundo não funcionou. Então, em vez de caçar incessantemente a finalização, quero que Dern comece a punir os lutadores com socos e cotoveladas, e depois persiga a finalização. E vimos um pouco disso contra o Ribas!

Dern é um bom atleta com uma elite habilidade, mas tem muitas falhas fundamentais que provavelmente a proíbem de ganhar um título. Mas se ela puder aproveitar isso e simplesmente ser um pouco mais implacável na jaula, acredito que ela passará de um Top 10 peso palha para um Top 5.

Sobre como ela chega à luta pelo título, olhei na minha bola de cristal e o caminho estava bem claro: Tatiana Suarez vence Zhang Weili na próxima luta, e o UFC marca uma revanche imediata. Jandiroba agora precisa lutar para se manter ativo e o UFC marca a revanche entre Jandiroba e Dern pelo mesmo card de Suarez-Zhang 2, caso alguém caia.

Eu vejo essas coisas.

Dern continuou

“Será que Mackenzie Dern tem chance de entrar furtivamente na luta pelo título se Tatiana desistir em um curto espaço de tempo?”

Uma chance? Claro. Provável? De jeito nenhum.

Nos últimos anos, a melhor habilidade no MMA tem sido a disponibilidade, então se eu estiver no corner do Dern, estou dizendo para ela ficar atenta, só para garantir. Mas, Deus me livre, Suarez é forçado a sair da luta pelo título do UFC 312 com Zhang (dada a sua história, é justo se preocupar), então Jandiroba será a primeira pessoa que o UFC chamará. Mas se Jandiroba não puder ou não quiser por algum motivo, Dern provavelmente é o segundo na fila no momento, então definitivamente há uma chance, mesmo que seja pequena.

Chris Curtis

A decisão de Chris Curtis foi injustamente negada? Uma decisão de qualquer maneira para ser clara. – Dizzle (@dazcummy) 12 de janeiro de 2025

“A decisão de Chris Curtis foi injustamente negada? “Uma decisão de qualquer maneira para ser clara.”

Eu acho que é bastante indiscutível que sim, o árbitro Mark Smith estragou tudo neste caso.

Caso você tenha perdido, Roman Kopylov parou Chris Curtis com um chute na cabeça no último sábado, faltando apenas alguns segundos para o fim da luta. Exceto que quando você diz isso assim, parece que Curtis levou uma surra, o que não foi o que aconteceu. O chute na cabeça claramente abalou Curtis, que tropeçou e caiu, mas Mark Smith parecia que só pulou porque Kopylov saiu andando. Não se engane, Curtis estava mal, mas não estava fora, e vimos muitos lutadores se recuperarem de circunstâncias semelhantes. Este foi um exemplo de Kopylov jogando e forçando o árbitro a tomar uma decisão. Mark Smith escolheu mal.

Felizmente, embora Smith tenha definitivamente errado, é um daqueles erros que esqueceremos rapidamente porque não mudou o resultado geral. Kopylov e Curtis estavam empatados no placar dos juízes, e parece bastante claro que com o knockdown, Kopylov teria vencido o terceiro round e uma decisão, se tivesse chegado lá. Tenho certeza de que isso não é um grande conforto para Curtis, que agora tem uma derrota por KO em seu histórico, mas são os fatos.

Islã Makhachev

Você acha que com uma vitória por 311, Islam terá permissão para saltar para o peso meio-médio e desafiar Belal ou Shavkat? -Jordan Anderson (@jordanjanjan) 12 de janeiro de 2025

“Você acha que com uma vitória por 311, Islam Makhachev recebe autorização para saltar para o peso meio-médio e desafiar Belal Muhammad ou Shavkat Rakhmonov?”

Sim. Se Islam Makhachev vencer Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311, acredito que ele terá a próxima chance pelo título dos meio-médios.

Supondo que Makhachev vença no sábado, ele terá vitórias sobre quatro dos seis primeiros colocados na divisão dos leves (Justin Gaethje e Max Holloway são os outliers, ambos perderam suas últimas lutas). Quem ele enfrentaria em seguida no peso leve? Em um mundo onde os campeões raramente limpam suas categorias de peso, Makhachev tem feito um ótimo trabalho no peso leve no momento. Claro, o vencedor de Beneil Dariush x Renato Moicano ficaria bem, ou suponho que uma revanche com Charles Oliveira, mas são essas lutas que realmente interessam a ele ou aos fãs?

Além disso, uma vitória no sábado faz de Makhachev o peso leve mais talentoso da história do UFC, com quatro defesas de título bem-sucedidas. Quando você leva em consideração sua posição no topo do ranking peso por peso, esse é um cara que provavelmente merece a chance de conquistar um segundo título.

A questão para mim não é “Ele terá a oportunidade?” mas “Será que Belal perderá?” Belal Muhammad e Islam treinam juntos (não o tempo todo, mas agora o suficiente) e não parecem particularmente inclinados a lutar entre si. Se Muhammad defender com sucesso seu título contra Shavkat Rakhmonov, será que Makhachev dirá e tentará mesmo assim?

Meu instinto diz que não, mas também acho que é um ponto discutível. Acredito que Rakhmonov vence Muhammad quando eles lutam e, embora haja alguma história entre Rakhmonov e a academia Nurmagomedov, não acho que isso proibiria a luta. E dada a relativa escassez de adversários inegáveis ​​em ambas as categorias de peso, acho que estamos caminhando para a luta entre campeões antes do final do ano.

Golpes rápidos do UFC 311

1. Você está preocupado porque Umar está longe de ser 100% saudável (o braço quebrado recentemente)?

2. Música favorita do 311 e alguma história de vê-los tocar ao vivo? -Scot McCreight (@Scot_McCreight_) 12 de janeiro de 2025

desculpe pelo mergulho duplo, mas essa carta está tão cheia, cara… quem você pegou para Holanda/RDR, Jiri/Jamahal, e com qual luta você incorporará o próximo passo da “escalada”? São sete pernas para baixo, certo? Bravo cara! -Scot McCreight (@Scot_McCreight_) 12 de janeiro de 2025

“1. Você está preocupado porque Umar Nurmagomedov está longe de ser 100% saudável (o braço quebrado recentemente)? “2. Música favorita do 311 e alguma história de vê-la tocar ao vivo? “3. Quem você comprou para Kevin Holland x Reiner de Ridder, Jiri Prochazka x Jamahal Hill, e com qual luta você incorporará a próxima etapa de “The Climb”?”

O cartão deste fim de semana está bastante empilhado (pelo menos o cartão principal certamente está), então vamos analisar alguns deles antes de fecharmos a loja.

1. Marginalmente? Para quem não sabe, Umar supostamente teve um problema no braço que o impediu de lutar em dezembro, mas agora aparentemente não é o caso. Honestamente, é difícil saber o que é verdade e o que é bobagem em relação à saga do braço neste momento.

É perfeitamente possível que Umar tivesse um problema persistente no braço, mas uma disputa pelo título é uma disputa pelo título e esta vem com o Islã na mesma carta. Alternativamente, é igualmente possível que o problema no braço não estivesse 100% há alguns meses e agora está tudo bem e isso também é uma manobra. Em situações como essa, considero verdade o que o lutador está nos dizendo, porque seja ou não, Umar vai lutar no sábado, e se você concordar em lutar, então você vem como está.

2. Nunca vi 311 ao vivo, então espero não ter espalhado essa mentira em algum lugar. Gosto muito do 311, mas só possuo um álbum deles (Imagem: Instagram)Do caos). Se estou ouvindo reggae rock, vou com Pepper ou Sublime acima de 311 (embora 311 supere Slightly Stoopid, eu acho). Mas a minha favorita e a melhor música deles é Âmbarmas Estarei aqui por um tempo também rasga.

3. Obviamente apoiarei meu garoto Reiner de Ridder, também conhecido como The Dutch Knight, também conhecido como Henny Cognac, enquanto ele enfrenta Kevin Holland. Essa luta vai ser incrivelmente boba. Da mesma forma, há poucas pessoas que amam Jiri Prochazka mais do que eu, então estarei torcendo por meu grande rei idiota da violência com o mesmo abandono imprudente com que ele briga.

Quanto a The Climb, não faço ideia. Verificar Sem apostas barradas quando cair no final desta semana.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte porque pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshewe vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.