Marbella x Atlético: sequência igual de 13 vitórias consecutivas

Com a vitória sobre o Marbella, o Atlético de Simeone empata a sua melhor sequência histórica de 13 vitórias consecutivas, alcançada em 2012

MADRI – O Atlético de Madrivitória por 0-1 contra Marbelha nas oitavas de final do Copa do Reiigualou neste sábado o melhor sequência de vitórias consecutivas em sua históriacontra 13como já aconteceu entre 27 de agosto e 31 de outubro de 2012, também com o técnico Diego Simeone no comando do time rubro-branco.

Eles são seus melhores marcas em mais de 121 anos de história do Atléticoambas com o time comandado pelo técnico argentino, que agora vive sequência idêntica de vitórias: começou no dia 31 de outubro, com a vitória apressada por 0 a 2 na primeira rodada desta mesma competição contra o Vic, e segue em força agora, depois do 0 a 1 em La Rosaleda, justamente o estádio onde começou a era Simeone, em 7 de janeiro de 2012, com um 0 a 0.

Griezmann marcou o gol da vitória do Colchonero em Marbella Joaquin Corchero/Getty Images

Entre as duas vitórias, ao chegar aos 13 triunfos consecutivos, o Atlético também venceu na LaLiga frente ao Mallorca (0-1), Las Palmas (2-0), Alavés (2-1), Real Valladolid (0-5), ao Sevilha (4). -3), ao Getafe (1-0) e ao Barcelona (1-2) na LaLiga; ao Paris Saint-Germain (1-2), ao Sparta Praga (0-6) e ao Slovan Bratislava (3-1) na Liga dos Campeões; e Cacereño (1-3) na Copa Em toda essa reta estão incluídas cinco vitórias de virada, depois de começar com um gol contra.

No total, marcou 34 gols ao longo dessa jornada triunfante (a última derrota foi por 1 a 0 para o Real Betis, no dia 27 de outubro): oito foram de Julián Álvarez e Antoine Griezmann (autor do 0 a 1 deste sábado contra o Marbella) , cinco de Alexander Sorloth, três de Ángel Correa e Rodrigo de Paul, dois de Clément Lenglet e um de Nahuel Molina, Marcos Llorente, Samuel Lino e Giuliano Simeone.

Quatorze desses gols foram de jogadores que saíram do banco, como prova da importância dos recursos que Diego Simeone tem em seu elenco, cuja equipe sofreu oito gols em toda essa sequência de doze jogos, sete com Jan Oblak no gol e um com Juan Musso.

ESPN+ em espanhol

O goleiro esloveno não sofreu gols em seis partidas, embora tenha sofrido seis nos cinco duelos mais recentes, e Musso em um, neste mesmo sábado contra o Marbella, em La Rosaleda.

O Atlético igualou a série de 13 vitórias que também conseguiu com Simeone entre 27 de agosto e 31 de outubro de 2012: 4-0 contra o Athletic Club, 1-4 contra o Chelsea, 4-3 contra o Rayo Vallecano, 0-3 para o Hapoel Tel Aviv , 2-1 para o Valladolid, 2-4 para o Betis, 0-1 para o Espanyol, 1-0 para o Viktoria Plzen, 2-1 ao Málaga, 0-1 à Real Sociedad, 2-1 à Acadómica Coimbra, 3-1 ao Osasuna e 0-3 ao Jaén. Terminou com uma derrota por 2 a 0 para o Valência.

LaLiga está na ESPN+

Nesse período, o Atlético marcou 34 gols, dos quais Radamel Falcao marcou treze, seguido por Raul García, com cinco, e Diego Costa, com quatro. Seu goleiro, que foi Thibaut Courtois, agora no Real Madrid, sofreu dez gols e manteve o placar limpo em seis jogos para alcançar uma sequência inigualável de vitórias até este sábado.

A opção de superação será no próximo domingo, contra o Osasuna, no Metropolitano, quando também estará em jogo o ‘campeonato’ de inverno. Ele precisa vencer.