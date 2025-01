Marco Tulio quer provar que QI de luta, e não hype, fala mais alto no UFC

Marco Tulio teve que passar duas vezes pela “entrevista de emprego mais difícil do mundo” para conseguir um contrato no UFC. Agora ele está focado em mostrar suas habilidades dentro do octógono.

O peso médio da Chute Boxe Diego Lima estreia contra Ihor Potieria no UFC Vegas 101 no sábado após duas vitórias no Contender Series sobre Yousri Belgaroui e Matthieu Duclos e se sente ainda mais confiante depois de sobreviver à pressão de se apresentar para um acordo na frente do CEO do UFC Dana White e casamenteiros da empresa.

“Já lutei com caras com nomes no passado, como o ex-UFC Glaico [Franca] e até o Yousri, que tem todo esse hype por causa do nome e provou que o hype não faz diferente”, disse Tulio ao MMA Fighting. “São dois homens lá dentro e o que fala mais alto é o QI e as habilidades de luta. Nunca fiquei impressionado com o hype. Você vê caras que são badalados no UFC, mas não entregam tudo isso na hora de lutar.”

Tulio venceu oito vitórias consecutivas com cinco nocautes desde 2021, enquanto Potieria, seu oponente no UFC Vegas 101, busca recuperar o ímpeto após quatro derrotas em suas últimas cinco partidas desde que se aposentou do lendário veterano Mauricio Rua com um nocaute no primeiro round em 2023.

“Acho que é uma luta perfeita porque ele já tem nome e carreira dentro do UFC”, disse Túlio. “Ele já lutou com alguns brasileiros e isso é algo que quero trabalhar, principalmente no olhar olho no olho. Lembro dele dançando ‘Shogun’ e agora as pessoas falam que ele só luta com brasileiros, mas eu o respeito.”

Potieria dividiu o octógono com outros três brasileiros desde a vitória sobre Rua, perdendo para Rodolfo Bellato, Michel Pereira e Cesar Almeida. Túlio o vê como um adversário habilidoso, mas garante ter o plano de jogo ideal para “neutralizá-lo” e vencer.

“Vejo muitas falhas no jogo dele, tanto nos pés quanto no chão”, disse Túlio. “Sou lutador de MMA. Tenho formação em trocação, mas meu wrestling e jiu-jitsu estão cada dia melhores. Tenho trabalhado para me tornar mais completo. Tenho certeza que sou melhor que ele em pé, mas se tiver a oportunidade de derrubá-lo e finalizar, estarei aberto para isso. Dito isso, minha trocação fará toda a diferença.”