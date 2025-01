Mark Wahlberg arrasa com shorts curtos favoritos novamente em Barbados

Mark Wahlberg O corpo de inverno de está envergonhando os outros… o ator continua a exibir seu físico musculoso em um par de shorts curtos enquanto está no exterior, em Barbados.

Confira… Marky Mark se divertiu ao sol no Caribe esta semana, mergulhando na água azul cristalina em um calção de banho estampado pequenininho. O maiô é o mesmo que a estrela de ação usou no início das férias, quando exibiu seu tanquinho rasgado e pernas levantadas para outros banhistas.

Na verdade, mesmo quando Mark tentou proteger seu corpo do sol tropical vestindo uma camisa pólo branca, seus peitorais salientes ainda estavam totalmente visíveis.

Entre aquelas fotos e com esses novos, fica claro que o ator não perdeu um dia na academia nesta temporada de férias.

Isso não é necessariamente surpreendente, dado o fato de que Mark tem uma série de projetos pendentes em andamento… incluindo a adaptação para a tela grande de “The Six Billion Dollar Man” – baseado no programa de TV dos anos 70 “The Six Homem de um milhão de dólares”, porque ei, inflação.