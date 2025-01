Mark Zuckerberg ainda quer luta profissional de MMA

Agora entrando no octógono do UFC… Mark Zuckerberg?!? Não ria – o meta bilionário acaba de revelar que ainda pretende lutar profissionalmente no MMA!!

Zuck dobrou o plano durante sua reunião Joe Roganpodcast desta semana … e que se dane a lesão brutal do LCA, ele não desistiu de mostrar ao mundo que pode arrasar seriamente.



Reproduzir conteúdo de vídeo



A experiência de Joe Rogan

O fundador do Facebook – que geralmente é um cara de jiu-jitsu – explicou que está entusiasmado com a ideia de diversificar os estilos de combate no MMA… especialmente com toda a tensão nas articulações que vem com a luta agarrada.

Essencialmente, Zuck quer fazer bom uso de seu rosto punível (palavras dele, não nossas).

Como informamos anteriormente, Zuck, de 40 anos bom seu ACL enquanto treina para uma luta em 2023… exigindo uma cirurgia para reparar o joelho.

Antes disso, ele passou meses negociando uma superluta com Elon Musk – com amigo e chefão do UFC Dana Branco no centro das negociações – mas o evento nunca se concretizou.

Nós cobrimos isso extensivamente – Zuck não é o nerd de sempre, já que ele se classificou bem em vários torneios… e treinou com alguns dos melhores lutadores do mundo, como Israel Adesanya dar Alexandre Volkanovsky.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Zuck disse que provavelmente será muito difícil fazer uma luta acontecer em 2025, já que seu trabalho diário o deixou um pouco ocupado no momento… e seria difícil conseguir o espaço certo para se preparar para um oponente. .