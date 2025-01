Mark Zuckerberg conta história de como tentou esconder identidade no primeiro torneio de jiu-jitsu

Mark Zuckerberg treina trocação e grappling de MMA há vários anos e finalmente teve a ideia de entrar em um torneio de jiu-jitsu.

O proprietário do Meta juntou-se recentemente A experiência de Joe Rogan para discutir uma série de tópicos, incluindo sua jornada nos esportes de combate e discutiu a entrada em seu primeiro torneio enquanto tentava esconder sua identidade – pelo menos, enquanto pudesse.

“Acho que entrei neste torneio e me inscrevi com meu nome e nome do meio para que as pessoas não soubessem quem eu era. Eu usava óculos escuros e um chapéu, e usava uma máscara COVID. Só quando eles chamaram nossos nomes para parar no tatame é que eu pensei, ‘Tudo bem’, tirei tudo e o cara [was] tipo, ‘Uh, o quê?’ Acho que ele estava tentando descobrir o que estava acontecendo.

“Depois, o treinador dele disse: ‘Acho que foi Mark Zuckerberg quem acabou de me finalizar’, e o treinador disse: ‘Não. Sem chance.’ [The other guy] foi tipo, ‘Não, acho que foi.’ O treinador disse: ‘O quê? Você está lutando contra Mark Zuckerberg? Volte lá, vá lutar com ele’, e ele disse, ‘Não, ele acabou de me finalizar’”.

Em 2023, o CEO do UFC, Dana White, sentiu-se bastante confiante de que poderia armar uma briga entre Zuckerberg e o dono do Twitter, Elon Musk, embora isso nunca tenha se concretizado.

Também não ajudou o fato de Zuckerberg ter sofrido uma lesão grave durante o treinamento, mas foi uma lição importante que ele precisava aprender enquanto passava por um vigoroso processo de reabilitação.

“É muito importante para mim o equilíbrio”, explicou Zuckerberg. “Basicamente tento treinar todas as manhãs. Ou estou fazendo preparo físico geral ou uma espécie de MMA [discipline]e às vezes luta, às vezes golpeia, ou ambos. Mas cheguei ao ponto em que rasguei meu treinamento do LCA. Naquele momento, eu não estava integrado entre meu treinamento com pesos e meu treinamento de luta, então acho que provavelmente estava exagerando. Então agora estou tentando fazer isso de uma forma coesa, o que acredito que será mais sustentável. …

“Isso definitivamente alivia o estresse. Depois de algumas horas fazendo isso pela manhã, é como se nada mais naquele dia fosse estressá-lo tanto. Você pode simplesmente lidar com isso.

Após a lesão, Zuckerberg compartilhou que sua esposa queria ter certeza de que, quando seu LCA sarasse, ele estaria de volta à sala de treinamento, pois ela acreditava que era melhor tê-lo por perto.

Zuckerberg espera retornar ao jiu-jitsu competitivo o mais rápido possível, mas vai continuar se fortalecendo em diversos aspectos físicos, inclusive no pescoço.

“Quando comecei a treinar, não apenas jiu-jitsu, mas trocação, eu estava bem, quero encontrar uma maneira de fazer isso sem machucar meu cérebro”, disse Zuckerberg. “Vou dirigir esta empresa por um tempo, gostaria de me manter saudável e não sofrer muitos danos.

“Acho que a primeira coisa que você precisa fazer é – bem, além de ter bons parceiros – ter um pescoço forte, então levo isso muito a sério.”