Mark Zuckerberg explica a decisão de trazer Dana White para o cargo de diretoria da Meta

Mark Zuckerberg teve Dana White como potencial membro do conselho da Meta por algum tempo.

O CEO da Meta, e grande fã do UFC, anunciou recentemente que White se juntaria ao conselho no início deste mês. Ao aparecer como convidado em A experiência de Joe RoganZuckerberg explicou como foi uma decisão fácil colocar White nessa posição.

“Oh, ele é incrível, estou conversando com ele há algum tempo sobre isso”, disse Zuckerberg. “Fale sobre um empreendedor incrível. … É tipo, quem são as pessoas que eu quero [on the board]? Eu só quero os melhores empreendedores e pessoas que criaram coisas diferentes.

“Dana é como esse cara que basicamente deixou de ver o esporte como uma coisa bastante marginal quando começou. John McCain estava tentando proibi-lo, e agora é como… Acho que isso e a F-1 são os esportes que mais crescem no mundo. Tem centenas de milhões de pessoas assistindo.”

White e Zuckerberg têm um ótimo relacionamento há anos, e este último participou de vários eventos do UFC – incluindo a saída de Alexander Volkanovski antes de sua defesa do título do UFC 298 contra Ilia Topuria em fevereiro passado.

Vendo o que White construiu ao longo dos anos com o UFC, transformando-o na marca que é hoje, Zuckerberg admite que precisava de alguém com o entusiasmo e a atitude de White para lutar pela empresa, se necessário.

“O que Dana fez com o UFC é uma das histórias de negócios mais lendárias e a marca é amada”, disse Zuckerberg. “Acho que ele é um empresário de classe mundial e tem uma espinha dorsal forte. Acho que parte da conversa que tive com ele sobre ingressar em nosso conselho foi: OK, temos muitos governos e pessoas ao redor do mundo colocando muita pressão sobre nossa empresa e precisamos de algumas pessoas fortes que basicamente irão ajudar aconselhar-nos sobre como lidar com algumas dessas situações.

“Administrar esta empresa não é para os fracos de coração. Definitivamente, há muita pressão de todos esses governos diferentes. …Só quero passar meu tempo construindo coisas. Mas, sim, acho que Dana vai ser ótima.”