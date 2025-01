Matt Brown argumenta que se Islam Makhachev vencer no UFC 311, ele estará ‘naquela conversa’ como o peso leve GOAT

Islam Makhachev tem a chance de fazer história no sábado se derrotar Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311.

Uma vitória marcaria a quarta defesa consecutiva de título de Makhachev na categoria até 155 libras, o que estabeleceria um novo recorde superando seu técnico e mentor Khabib Nurmagomedov depois que ele se aposentou com três defesas consecutivas do cinturão dos leves. Claro, Nurmagomedov também deixou o esporte com um cartel perfeito de 29-0, e quase não perdeu nenhum round na carreira, por isso é considerado o maior peso leve a competir no MMA.

Mas se Makhachev ultrapassar o recorde de defesa de título de Nurmagomedov, ele usurpará “A Águia” como o melhor peso leve da história do esporte?

“É uma coisa muito subjetiva, especialmente onde eles estão agora”, explicou Matt Brown no último episódio de The Fighter vs. The Writer. “Como se Jon Jones chegasse ao ponto em que não há muito debate. O único debate são os esteróides. Esse é literalmente o seu único argumento sobre ele ser o maior de todos os tempos ou não. Quando você olha para o histórico dele, ele é o maior de todos os tempos. Período. É apenas um fato.

“Mas acho que o Islã – se vencer Arman – ainda estará naquela fase em que há algum debate.”

Embora seja improvável que Makhachev ou Nurmagomedov realmente se importem com quem está no topo dessa lista mítica, ainda é uma discussão entre fãs, lutadores e mídia sobre quem merece ser apontado como o maior de todos os tempos.

Talvez o maior argumento contra Makhachev seja a única derrota em seu histórico em 2015, enquanto Nurmagomedov se aposentou invicto.

Mas Brown não acredita que as perdas realmente diminuam um currículo geral, especialmente quando você começa a detalhar detalhes como o nível de competição que alguém enfrenta ou o tipo de domínio exibido ao montar um reinado no campeonato.

Basta olhar para o boxe, onde Floyd Mayweather se aposentou com um recorde perfeito de 50-0, e embora haja quem argumente que ele é o maior de todos os tempos, muitos especialistas ainda colocam lendas como “Sugar” Ray Robinson ou Muhammad Ali está no topo dessas listas, apesar das inúmeras derrotas em seus registros.

“Para mim, pessoalmente, as perdas não diminuem isso”, disse Brown. “Você não pode dizer [Islam] teve uma perda e [Khabib] não. Você perde quando luta acima do seu nível. Se Khabib tivesse lutado contra BJ Penn em sua estreia profissional, BJ provavelmente o teria vencido.

“Se você está lutando contra caras do seu nível ou abaixo, você vence e se você luta contra caras acima do seu nível, você perde. Quando você chega ao topo, agora você está lutando pelo título, você é o melhor do mundo, agora é a defesa do título do maior de todos os tempos. Certamente temos que colocar o Islã nessa conversa. Na verdade, a perda me mostra que você pode superar algumas adversidades.”

Brown acredita que em um cronograma longo o suficiente, quase todos os lutadores de MMA provavelmente sofrerão uma derrota em um momento ou outro. No caso de Makhachev, isso aconteceu no início de sua carreira no UFC, enquanto Nurmagomedov se aposentou no auge de sua carreira com 29-0, então é impossível saber o que poderia ter acontecido se ele continuasse lutando.

“Neste esporte, todo mundo tem um ponto fraco”, disse Brown. “Se você lutar por tempo suficiente, você perderá. Esse é o jogo. Você luta com frequência suficiente, com pessoas suficientes, você se expõe o suficiente, você perderá.

“Com todo o crédito que damos ao Jon Jones, no peso pesado ele escolheu suas lutas. No meio-pesado, há argumentos de que ele perdeu algumas dessas lutas. Portanto, para mim, as perdas não são realmente o que desacreditará alguém por estar na maior discussão de todos os tempos.”

Quando se trata especificamente da posição de Makhachev no peso leve, Brown não vê como alguém poderia desconsiderá-lo com mais uma defesa de título e ao mesmo tempo adicionar outro lutador de primeira linha como Tsarukyan ao seu currículo.

Obviamente, Makhachev poderia virar mais algumas cabeças se ele saísse e atacasse Tsarukyan como fez com tantos oponentes anteriores, mas Brown acredita que qualquer tipo de vitória deveria lhe render o reconhecimento de ficar ombro a ombro com alguém como Nurmagomedov.

“Para mim, pessoalmente, o Islã vence esta luta, ele está no topo da lista”, disse Brown. “Então você tem que olhar para os detalhes essenciais dele contra Khabib, que é melhor, ou talvez BJ ainda. Acho que há um bom argumento de que BJ foi o maior [lightweight] sempre.”

“Especialmente se [Islam] vence Arman, ele está definitivamente no debate. Torna-se um debate. Estamos debatendo detalhes essenciais, certo? Veremos como ele se comporta contra Arman, coisas diferentes como essa. Porque tudo se resumirá aos detalhes.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio