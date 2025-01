Meghan Markle lança nova conta no Instagram em meio a um renascimento digital, mas com uma reviravolta

Meghan Markle fez um altamente esperado voltar às redes sociaismarcando um novo capítulo em sua presença digital. A Duquesa de Sussex, agora com 43 anos, lançou-a nova conta no Instagram com duas postagens esta semana. No dia de Ano Novo, ela compartilhou um vídeo alegre dela mesma brincando na praia, seguido por uma postagem na quinta-feira. promovendo seu próximo programa de culinária da Netflix. Em um movimento significativo para priorizar sua saúde mental, Markle desativou a seção de comentários em suas postagensprotegendo-se efetivamente da trollagem online.

O retorno de Markle às mídias sociais chega depois de anos off-line após intenso escrutínio e cyberbullying. Ela tem falado abertamente sobre o impacto emocional do abuso online, especialmente durante a gravidez do príncipe Archie, agora com 5 anos, e da princesa Lilibet, de 3. Falando em um painel do SXSW em março de 2024, ela lembrou a negatividade implacável que ela enfrentou durante aquele tempo.

Mensagem comovente de Meghan Markle após assédio na mídiaTikTok

“A maior parte do bullying e do abuso que sofri nas redes sociais e online ocorreu quando estava grávida – de Archie e de Lili – e de um recém-nascido de cada um deles.”, ela compartilhou, descrevendo os comentários como “não maliciosos”, mas “cruéis”.

Uma fonte revelou ao Page Six que Markle colaborou com Metaexecutivos explorarão maneiras de promover ambientes online mais seguros. Embora reconheça que há mais trabalho a fazer, Markle se sente otimista em usar sua plataforma para liderar pelo exemplo. “Ela se sente confiante de que, ao retornar ao Instagram, poderá ampliar o progresso feito até agora e liderar pelo exemplo, demonstrando o potencial das mídias sociais para trazer alegria e conexão positiva.“, explicou a fonte.

Duquesa de Sussex prioriza saúde mental

Este novo capítulo difere da presença online anterior de Markle quando ela dirigiu seu agora extinto blog de estilo de vida, The Tigque incentivou discussões abertas antes de ser encerrada em 2017. O seu regresso reflete uma abordagem mais cautelosa e intencional. O foco de Markle agora está em criando um “mundo digital mais compassivo”, uma missão que ela compartilha com o Príncipe Harry através de sua Fundação Archewell.

Além de suas postagens no Instagram, o vídeo promocional de Markle para seu programa na Netflix apresentou momentos alegres com o Príncipe Harry, ressaltando seu compromisso compartilhado com a positividade e a conexão. A série está prevista para estrear em 15 de janeiro.

De acordo com fontes internas, Markle pretende “compartilhar autenticamente momentos de alegria e inspiração de sua vida, ao mesmo tempo em que continua a defender experiências on-line mais seguras e positivas, especialmente para jovens e famílias.”