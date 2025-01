Merab Dvalishvili sobre relacionamento com Dana White após incidente com fã do UFC 310: ‘Ele me defendeu’

A relação entre o CEO do UFC, Dana White, e o campeão peso galo Merab Dvalishvili nem sempre foi tranquila, mas Dvalishvili está feliz com a situação em 2025.

Dvalishvili coloca seu título em jogo pela primeira vez contra Umar Nurmagomedov no UFC 311, em 18 de janeiro, no Intuit Dome, em Los Angeles. “The Machine” se envolveu em alguns incidentes com fãs em 2024, inclusive no UFC 310, após a derrota do companheiro de equipe Aljamain Sterling para Movsar Evloev.

Depois que o clipe se tornou viral, White foi questionado sobre a situação e chamou Dvalishvili de seu mini-Sean Strickland “sem boca”, mas Dvalishvili sente que White estava de costas para a situação, embora ele estivesse na manchete antes da luta com Nurmagomedov sendo anunciado.

“Ele me defendeu”, disse Dvalishvili ao MMA Fighting. “Antes da mídia sempre fazer perguntas estranhas sobre mim: ‘E quanto a Merab? [What] sobre ele fazer isso? Por que a mídia está perguntando? Eles só fazem isso porque Dana [can] responder de uma maneira ruim, e era isso que ele estava fazendo. Mas desta vez ele me defendeu. A mídia novamente: ‘Merab está com medo de Umar.’ Mano, Dana sabe que não estou com medo. Eu sempre digo sim, toda vez que mencionam o nome dele, eu digo sim, e Dana [says it’s] verdadeiro.

“Sim, então o amigo de Umar tentou [provoke] mim e então fazer algo ruim para mim, e me fazer ficar mal. Sou um lutador profissional. Eu amo pessoas. Normalmente, quando caminho no meio da multidão, dou amor, apoio a todos e fico feliz, sabe. Mas esse cara estava me gravando assim [with his phone out]Achei que ele era um amigo e estava conversando comigo, e cheguei perto dele. Eu estava sorrindo. Ele estava falando em russo e eu conheço os palavrões. Todos nós conhecemos todos os palavrões, e então eu quis brigar com o cara, mas a segurança interveio. Esse cara me provocou.

“Então Dana me defendeu e obrigado [you to] ele. Eu te amo UFC, só estou grato por essa empresa e tudo mais, mas tem tantos haters, e tem tantos [people] — também na mídia, nem todo mundo é profissional e nem todo mundo quer ter uma boa energia porque todos conhecemos o drama [sells more]. Eles tentam fazer perguntas malucas e é por isso que tenho um bom relacionamento com eles e não temos problemas.”

Dvalishvili entra em sua primeira defesa de título em uma sequência de 11 vitórias consecutivas que remonta a quase sete anos. O jogador de 34 anos conquistou o ouro do UFC pela primeira vez com uma vitória por decisão dominante sobre o ex-campeão Sean O’Malley na luta principal do UFC 306 em setembro passado.

Nurmagomedov tem 18-0 como profissional, incluindo um início de 6-0 no UFC. O jogador de 29 anos ganhou sua chance com um desempenho incrível em sua primeira atração promocional no UFC Abu Dhabi em agosto passado, ganhando uma decisão unânime sobre o eterno candidato Cory Sandhagen.

Quando White anunciou a luta, ele disse que Dvalishvili foi à sede do UFC e queria que a luta fosse realizada o mais rápido possível, pois Dvalishvili estava “cansado de ouvir Umar desrespeitá-lo”. Embora o curto período de tempo não seja o ideal, Dvalishvili queria trabalhar em equipe.

“O UFC realmente precisava de mim em janeiro e quando ouvi isso, fui para o escritório e [had] uma conversa”, disse Dvalishvili. Eu disse: ‘Estou tão cansado desse cara ou de me desrespeitar, e sim, ok, vou lutar com ele. Eu vou intervir.

“Eu me aproximei e disse OK. Estou lutando com ele. Foi assim que aconteceu.”