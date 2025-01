Merab Dvalishvili: Umar Nurmagomedov fala sobre lesão ‘besteira’ antes do UFC 311

Merab Dvalishvili não acredita que a lesão de Umar Nurmagomedov fale nem um pouco antes da luta pelo título dos galos.

Dvalishvili coloca seu título em jogo pela primeira vez contra o invicto Nurmagomedov na co-luta principal do UFC 311, no dia 18 de janeiro, no Intuit Dome, em Los Angeles. Em entrevista recente à ESPN, Nurmagomedov foi questionado sobre uma lesão no braço que revelou em novembro, mas disse que ainda aceitou a luta depois de se sentir melhor “20 dias” depois. Nurmagomedov também afirma que está saudável durante o campo de treinamento, talvez sabiamente não colocando como alvo a lesão.

Independentemente do que é real ou não, Dvalishvili não está comprando o que Nurmagomedov está vendendo.

“Ele está falando besteira”, disse Dvalishvili ao MMA Fighting. “Ele é um cara de merda e eu não acredito nisso. É uma besteira, você sabe, o ferimento dele. Como se ele tivesse uma pequena lesão no braço e ele estivesse… como se eu tivesse uma lesão, uma lesão grande, mas não vou falar disso. Não estou mencionando esse assunto, você sabe. Todo mundo tem uma lesão e todo lutador profissional tem uma lesão e tipo, ele está falando besteira.”

“Ele disse que estava treinando, vi que ele estava batendo muito bem nos sacos de pancada quando chegou em Las Vegas – vocês podem ver no vídeo que ele postou. Ele era saco de pancadas e se você tiver algum problema com a mão você não vai conseguir socar o saco, e aí ele era saco de pancadas muito normal e acho que ele só está mencionando isso [to make] alguma desculpa.”

Desde que conquistou o cinturão contra Sean O’Malley no UFC 306, Dvalishvili tem afirmado que Nurmagomedov não fez o suficiente para ganhar a oportunidade de título do peso galo, especialmente depois do caminho que “A Máquina” teve que percorrer para conseguir sua chance no ouro do UFC. .

Independentemente disso, ele está dando a Nurmagomedov – que derrotou Cory Sandhagen em sua luta mais recente na luta principal do UFC Abu Dhabi em agosto – sua chance pelo título e na linha do tempo de Nurmagomedov.

“É um pouco [of a] retorno rápido para mim porque, idealmente, eu queria lutar em fevereiro ou março, mas [UFC 312] está na Austrália, e em março, Umar não quer brigar [at UFC 313] por causa do Ramadã”, disse Dvalishvili. “Agora tenho que lutar nas férias e é um pouco [of a] retorno rápido, mas estou todo magro e pronto para ir. …

“Sim, a luta do Cory Sandhagen foi boa, mas meu problema era antes ele não lutar com ninguém, os ranqueados. [The] lutar antes, ele [fought] cara de estreia e por causa de [the] ganhar do estreante, ele luta contra o número 2, o que para mim não está certo. É um atalho e é trapaça. E sim, a luta foi boa. Não é fácil vencer Cory Sandhagen assim, e Umar é um bom lutador, mas você tem que acabar com isso. Tem o Mario Bautista, tem sete vitórias consecutivas e acho que o Bautista mereceu ainda mais [than Umar].”

Dvalishvili planeja estar ativo em 2025. Caso supere Nurmagomedov, ele está de olho em uma luta contra Petr Yan “em março” e gostaria de voltar um mês depois para enfrentar O’Malley em uma revanche “em abril. ”

O primeiro passo é despachar Nurmagomedov no primeiro pay-per-view do UFC de 2025.

“Vou tentar acabar com ele”, disse Dvalishvili.