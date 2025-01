‘Meus ídolos são Federer e Guga’, diz João Fonseca

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, 18, ainda era criança quando o suíço Roger Federer vivia seu auge dentro das quadras, em meados dos anos 2000.

Vencedor de 20 títulos de Grand Slam, o ex-número 1 do ranking, aposentado em 2022, foi apontado por Fonseca como uma de suas grandes inspirações no esporte, ao lado do brasileiro Gustavo Kuerten.

“Meu ídolo sempre foi o Roger [Federer]. Eu cresci assistindo o Roger. Acho que todo mundo queria jogar como ele”, afirmou Fonseca após a vitória contra o russo Andrey Rublev pela primeira rodada do Australian Open nesta terça-feira (14), em Melbourne.

O brasileiro tem como patrocinador a empresa de artigos esportivos On, que tem Federer como um dos sócios.

Fonseca tem a carreira fora das quadras acompanhada de perto pelos pais, e também conta com o patrocínio da corretora XP Investimentos –seu pai, Christiano Fonseca Filho, é oriundo do mercado financeiro e é um dos fundadores da gestora IP Capital Partners.

“Guga, claro, não é apenas meu ídolo como jogador, mas como pessoa. Ele é uma pessoa muito legal. Eu pude conhecê-lo e acho que esses dois são meus ídolos”, acrescentou Fonseca.

Após as declarações do tenista brasileiro, viralizou nas últimas horas nas redes sociais uma foto de Fonseca ainda criança, ao lado do ídolo brasileiro Gustavo Kuerten.

No próximo compromisso no Australian Open, Fonseca terá pela frente o italiano Lorenzo Sonego, de 29 anos, 55º do mundo, que fez 3 sets a 1 no suíço Stanislas Wawrinka -no único confronto anterior com Sonego, no saibro de Bucareste, no ano passado, o brasileiro venceu por 2 sets a 0.