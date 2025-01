México vs. Inter Porto Alegre: Acompanhe minuto a minuto

México visita o Inter de Porto Alegre no primeiro amistoso de 2025

O Seleção Mexicana iniciará a atividade em 2025 sob um cenário adverso em solo brasileiro, antes de eunter de Porto Alegre e com uma equipa maioritariamente constituída por futebolistas jovens ou com pouca experiência internacional, porque os clubes de futebol Liga MX Não facilitaram a saída de suas peças porque o duelo não cruza com Fecha FIFA.

Além do Inter de Porto Alegreo Seleção Mexicana vai jogar um duelo contra Rio da Prata como parte da turnê sul-americana, que acontecerá na terça-feira, 21 de janeiro, às 16h (18h horário do leste dos EUA).

Acompanhe minuto a minuto: