Ministério Público dá posse a novos procuradores de Justiça, corregedor-geral, ouvidor e Conselho Superior

Os procuradores de Justiça Eduardo Tavares Mendes e Maurício André Barros Pitta são os mais novos corregedor-geral e ouvidor do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL). Também foram empossados como procuradores de Justiça, nesta quinta-feira (2), Luiz Vasconcelos, Sandra Malta e Silvana Abreu. A mesma cerimônia ainda deu assento para a mais recente composição do Conselho Superior do órgão ministerial.

A solenidade foi conduzida pelo Colégio de Procuradores de Justiça, presidida pelo procurador-geral, Lean Araújo. “Todos os membros empossados neste dia de hoje vão desenvolver um trabalho fundamental para que possamos melhor servir à sociedade. Sabemos que o amadurecimento de cada um, fruto de tantas décadas de dedicação ao Ministério Público, vai contribuir com uma escuta ativa e com o reforço no compromisso de promover justiça para aqueles que mais precisam”, declarou o chefe do MPAL.

Na sequência, discursou o novo corregedor-geral: “A função do corregedor é muito importante, ela tem um papel de grande relevância porque o que vale mesmo para nós hoje é o aprimoramento das atividades ministeriais, de modo que possamos levar à população uma prestação de serviços de qualidade. Quero visitar as promotorias, ouvir as demandas e atuar no papel maior de orientador para que os membros possam aperfeiçoar o seu trabalho em defesa do povo. É ele a razão máxima da existência do MP”, afirmou Eduardo Tavares.

Ao falar sobre a função de ouvidor, Maurício Pitta afirmou que ela é um dos maiores desafios de sua carreira dentro do MPAL: Este é, sem dúvida, um momento de grande significado em minha trajetória profissional e pessoal, pois tenho plena consciência da relevância desta função para a nossa instituição e, sobretudo, para o cidadão que dela necessita. A Ouvidoria é mais do que um canal de comunicação, ela é a ponte que conecta o Ministério Público com a sociedade. Aqui garantimos que a voz de cada cidadão seja ouvida, que suas demandas sejam analisadas com respeito e atenção”, disse ele. Ambos terão mandato de dois anos.

Novos procuradores

Já o Colégio de Procuradores ganhou três novos nomes: Luiz Vasconcelos, Sandra Malta e Silvana Abreu. Esta é a primeira vez que o colegiado tem em sua composição seis mulheres. Marluce Caldas, Denise Guimarães, Kícia Cabral e Neide Camelo já integram o órgão.

“Hoje assumo o cargo de procuradora de Justiça com imensa honra. Este momento representa um grande marco em minha trajetória, sempre pautada na dedicação e na consolidação de um compromisso social assumido desde o ingresso como promotora de justiça há mais de três décadas”, discursou Sandra Malta.

“Ascendo ao cargo de procuradora de Justiça renovando a missão de promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente e dar voz a quem não tem voz”, prometeu Silvana Abreu.

Luiz Vasconcelos também celebrou a promoção ao cargo de procurador: “Integrar o Ministério Público me dá a oportunidade de ser o porta-voz dos anseios da sociedade para que a gente tenha um mundo melhor. Aqui eu me realizado, sinto-me completo. E seguirei com esse mesmo entusiasmo como procurador”, garantiu ele.

A solenidade foi encerrada com a posse da nova composição do Conselho Superior, que terá como integrantes os procuradores de Justiça Marcos Méro, Maurício Pitta, Valter Acioly, Isaac Sandes e Kícia Cabral. O órgão é responsável, dentre outras coisas, por deliberar sobre as questões relativas à movimentação da carreira dos membros do Ministério Público, como promoções e remoções de promotores de Justiça.