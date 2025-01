Motorista fica gravemente ferido após carro cair em ribanceira no interior de Alagoas

Um carro “sobrou” na pista, capotou e caiu de uma ribanceira, na região da Cerquinha das Laranjas, em Penedo, interior de Alagoas. O caso aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira (16), por volta das 13h.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas ficaram feridas, sendo quatro delas com pequenas escoriações. O motorista do veículo teve uma fratura exposta no braço esquerdo.

Entre as vítimas estavam uma mulher de 36 anos, um homem de 41, um jovem de 22 e uma criança de três anos.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e levaram o condutor à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Penedo. Ao todo foram três viaturas com nove militares acionados para a ocorrência.