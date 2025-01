Motorista morre após se chocar de frente contra árvore na Av. Durval de Góes Monteiro

Um homem que estava conduzindo um carro morreu após se chocar contra uma árvore na noite desse domingo (12), na Avenida Durval de Góes Monteiro, no bairro do Tabuleiro do Martins, na parte alta de Maceió. A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com informações repassadas à TV Pajuçara, o motorista estava sozinho dentro do automóvel quando perdeu o controle e se chocou contra a árvore do canteiro central. Após o impacto, o homem ficou preso às ferragens. Ao ser retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros, já não apresentava sinais vitais.

Em imagens enviadas ao TNH1, é possível ver a força da colisão com a parte frontal do carro destruída. O farol foi arremessado por mais de 10 metros e o motor do carro foi parar no banco do veículo. Veja o vídeo:

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) para a retirada do corpo.

*Estagiário sob supervisão