Mulher perdeu R$ 5,2 milhões em golpe do falso Brad Pitt enfrenta onda de assédio nas redes

A mulher de 53 anos que revelou a um canal de TV na França ter perdido R$ 5,2 milhões para golpistas que a fizeram acreditar que estava vivendo um romance com Brad Pitt enfrenta uma onda de assédio e zombaria nas redes sociais.

Anne, como a vítima foi identificada, acabou se divorciando do marido e transferindo a alta quantia após o “ator” afirmar que precisava do dinheiro para pagar seu tratamento contra um “câncer” depois que Angelina Jolie havia congelado os seus fundos no processo de divórcio. Os golpistas usaram contas falsas de mídia social e WhatsApp, bem como tecnologia de criação de imagens de IA para enviar a Anne o que pareciam ser imagens de Pitt num leito de hospital.

“No começo, eu disse a mim mesma que era falso, que era ridículo”, explicou Anne ao TF1. “Mas não estou acostumada com as redes sociais e realmente não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu me pergunto por que eles me escolheram para fazer tanto mal assim? Eu nunca fiz mal a ninguém. Essas pessoas merecem o inferno”, acrescentou ela.

“A história transmitida neste domingo (12/1) resultou numa onda de assédio contra a vítima”, escreveu o apresentador do TF1 Harry Roselmack na sua conta X na terça-feira (14/1). “Para a proteção da vítima, decidimos retirar a história de nossas plataformas”, acrescentou.

O TF1 disse que Anne estava sofrendo de depressão grave e recebeu tratamento hospitalar. A emissora havia veiculado imagens da francesa, que chegou a compartilhou fotos da família com os repórteres que tratavam do caso. Críticos acusaram o TF1 de não proteger um indivíduo vulnerável que talvez desconhecesse as consequências de o caso se tornar público.

A reportagem, entretanto, desencadeou uma enxurrada de comentários e piadas debochados. O Toulouse Football Club, da Primeira Divisão do futebol da França, tuitou que “Brad nos disse que estaria no estádio na quarta-feira”, referindo-se à próxima partida do clube. Em seguida, o Toulouse se desculpou e retirou a mensagem do ar.

A Netflix França também zombou do caso, postando nas redes sociais a promoção de “quatro filmes para assistir com Brad Pitt (de verdade) de graça”.