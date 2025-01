Mulher tem hemorragia na face e no olho após ser espancada pelo namorado, em Paripueira

Uma mulher precisou ser socorrida pela polícia após ter sido espancada pelo próprio namorado, na noite dessa sexta-feira (3), em Paripueira, na região metropolitana de Maceió. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante após o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher teria se deslocado até o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) do município, onde denunciou as agressões. No local, a jovem revelou que havia sido espancada e ameaçada de morte pelo namorado.

Após o relato da vítima, ela foi encaminhada para um unidade hospitalar, onde exames apontaram uma hemorragia na face e hemorragia conjuntival no olho esquerdo. A vítima também apresentava lesões no braço direito.

Já o suspeito foi localizado e preso na casa onde estava com a vítima. Em seguida, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal dolosa, violência doméstica contra a mulher e ameaça.