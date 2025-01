Mulher vai ao hospital após passar mal e descobre gravidez horas antes de parto no Tocantins: ‘Achei que fosse calor’

A assistente administrativa Mariane Rodrigues está de férias no Tocantins e não imaginava que a viagem para visitar os pais seria marcada pela chegada de um novo integrante da família. Ela descobriu que estava entre 7 e 8 meses de gestação horas antes do parto, após ter convulsões e ser levada ao hospital. “Percebi desde o início das minhas férias a pressão alta, algo que nunca tive, porém achei que fosse calor, tempo quente”, comentou a mãe.

A família é tocantinense, mas vive em Querência (MT) há três anos. Mariane, o marido Gerôncio Jean e o filho Pedro, de 2 anos chegaram a São Salvador do Tocantins no início de dezembro de 2024. Na última sexta-feira (3) eles iriam voltar para o Mato Grosso, mas a assistente administrativa teve convulsões.

“Na sexta pela manhã, por volta de 4h30 meu esposo acordou comigo dando convulsões severas, me debatendo. Fui levada para unidade básica de saúde local, onde tive um atendimento rápido, preciso e objetivo. E foi confirmado para nossa surpresa que eu estava grávida e precisaria com urgência de uma cesárea”, explicou.

Gravidez sem sintomas – A notícia da gravidez foi uma surpresa para toda a família, mas principalmente para Mariane que não apresentou sintomas e mudanças comuns da gestação. Segundo ela, o ciclo menstrual estava normal e inclusive fazia uso de anticoncepcional.

“Até então eu não tinha sintomas de gestação, vida social normal, trabalho em uma empresa privada, trabalhando normalmente, rotina de casa normal, filhos, marido! O que percebi desde o início das minhas férias foi a pressão alta, algo que nunca tive, porém achei que fosse calor, tempo quente. Serve de alerta para todas as mulheres”, contou.

Como Mariane precisava fazer um parto de urgência foi encaminhada para o Hospital Regional de Gurupi. Quando chegou a cidade foi solicitado que ela fosse transferida para Palmas, onde tem uma Unidade de Terapia Intensiva neonatal.

Nascidos no Tocantins – Em Palmas, o bebê Mateus nasceu na noite do dia 3 de janeiro de 2025. Assim como todos os integrantes da família, o menino veio ao mundo em solo tocantinense, como se tivesse sido premeditado pelo destino. A mãe é Tocantinópolis, o esposo de Palmeirópolis. O filho mais velho, João Neto, é de São Salvador do Tocantins e Pedro também nasceu na capital.

“Meu filho de 18 anos está em Querência (MT) bastante surpreso porque agora terá dois irmãos pequenos, muito feliz. O pequeno, até semana passada o caçula, não sabe direito, até porque não entende. O meu esposo considero a pessoa mais sensata e resiliente do mundo, super parceiro, e estamos unidos no propósito”, contou Mariane.

A família continua no Tocantins, pois o bebê está na UTI por ser prematuro e mãe está internada em um hospital particular, sendo acompanhada pela equipe médica.

“Tudo foi na sexta-feira. A noite já estava com meu pequeno no colo. Fiquei três dias na UTI, melhorando dia após dia. Ele [bebê] seguirá internado pela prematuridade”, contou Mariane.