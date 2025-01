Namorada de Liam Payne documenta sua vida ‘simples’ após sua morte

Reproduzir conteúdo de vídeo



Tik Tok/@kateecass

Kate Cassidy — Liam PayneA namorada de no momento de sua trágica morte – está lentamente mergulhando de volta no vlogging … 3 meses após a morte do ex-aluno do One Direction.

A influenciadora, que é mais conhecida por postar conteúdo sobre estilo de vida nas redes sociais, postou no TikTok na segunda-feira sobre seu “dia simples”… mas o tom era visivelmente sombrio quando ela deu aos fãs um vislumbre de sua nova rotina sem Liam.

Como você pode ver nas imagens, Kate está colocando o autocuidado em primeiro lugar durante esses tempos difíceis… passando por uma extensa rotina de cuidados com a pele, fazendo exercícios, cozinhando, brincando com cachorros e escrevendo um diário, entre outras atividades de cura.

Ela também optou por não narrar o vídeo… deixando a compilação de 39 segundos falar por si. Porém, não demorou muito para que os fãs percebessem sua energia séria, com muitos expressando seu apoio a KC nos comentários do post.

Alguns lembraram a Kate que ela não está sozinha em sua dor, enquanto outros a animaram por voltar à rotina de trabalho.

Como você sabe, Kate esteve com Liam em Buenos Aires, Argentina, nos dias que antecederam sua morte em outubro. O casal viajou para a capital argentina para apoiar o ex-aluno do 1D Niall Horan em seu show na Movistar Arena no início do mês.

Depois que a viagem de KC e LP à América do Sul se estendeu de uma aventura de 5 dias para férias de 2 semanas, Kate optou por retornar aos Estados Unidos e deixar Liam para trás em Buenos Aires… onde mais tarde ele caiu da varanda do hotel para a morte. depois de participar de uma festa de drogas e álcool.