‘Não há nada que eu possa fazer a não ser chorar até dormir’: Abdul Razak Alhassan faz os primeiros comentários após a assustadora derrota no UFC Vegas 101

Abdul Razak Alhassan divulgou seu primeiro comunicado após ser brutalmente nocauteado no UFC Vegas 101.

A disputa dos médios entre Alhassan e Cesar Almeida serviu de destaque do primeiro evento do UFC de 2025, que aconteceu no UFC APEX, em Las Vegas. Depois de machucar Almeida, Alhassan tentou finalizar, mas foi nocauteado por Almeida pouco mais de quatro minutos de luta.

Alhassan abordou a perda assustadora em sua história no Instagram.

“Sinto muito, fãs, fui ganancioso e fui pego”, disse Alhassan. “Não há desculpa. Sinto muito pelos meus fãs – meus verdadeiros fãs. Fiquei ganancioso, fui em frente e fui pego. Não há nada que eu possa fazer a não ser chorar até dormir.”

Durante a transmissão, foi notado que Alhassan ficou fora da tela por um longo período de tempo, mas o veterano de 14 lutas do UFC conseguiu se sentar antes de anunciarem oficialmente Almeida como o vencedor. Alhassan agora não venceu nas últimas três lutas, o que inclui um bizarro no-contest contra Cody Brundage no UFC Denver em julho passado.

Almeida se recuperou da única derrota profissional no MMA para Roman Kopylov no UFC 302 em junho passado, com vitórias consecutivas sobre Alhassan e Ihor Potieria.