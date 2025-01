Neto de JFK, Jack Schlossberg, representando Justin Baldoni contra Blake Lively

Agora a família Kennedy está envolvida no Blake Lively / Justin Baldoni guerra jurídica!

O graduado da Harvard Law School diz … “Concordo em aceitar JUSTIN BALDONI como cliente. Por quê? JUSTIÇA. TODOS têm direito a um JULGAMENTO JUSTO e DEFESA ZELOSA. Justin não tem NADA a esconder. A justiça será sua vingança. Depois de BOSTON MASSACRE, John Adams representou os britânicos no julgamento. A mesma merda, num dia diferente.”

Como informamos, Lively se casou com Baldoni por assédio sexual – uma história divulgada pelo TMZ – e Baldoni, por sua vez, entrou com uma ação judicial contra o New York Times por supostamente agir de forma imprudente ao postar o que o advogado de Baldoni diz serem e-mails adulterados para fazer seu cliente ficar mal.