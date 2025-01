Neymar negocia com três clubes da MLS, segundo fontes

O Chicago Fire é um dos três times da MLS que iniciou negociações com Neymar para sua contratação

O astro brasileiro e atacante do Al Hilal, Neymar, está em negociações preliminares com três times da MLS, incluindo o Chicago Fire FC, sobre uma proposta de transferência, disseram fontes ESPN.

Uma fonte acrescentou que atualmente o Inter Miami não está entre os times que concorrem a Neymar e o novo técnico dos Herons Javier Mascheranodisse recentemente que seria “impossível” adicionar o brasileiro ao elenco de Miami dadas as restrições que a MLS tem atualmente.

Neymar estaria de olho na Major League Soccer para continuar sua carreira. Imagens Getty

No entanto, fontes de ESPN No Brasil, eles moderaram as expectativas sobre a transferência de Neymar para a MLS e acrescentaram que ele ainda espera assinar com seus ex-companheiros de Barcelona, ​​Lionel Messi e Luis Suarez, no sul da Flórida.

O Fire se recusou a comentar quando contatado por ESPN.

Neymar, de 32 anos, passou por um período difícil no Al Hilal desde que ingressou no clube da Arábia Saudita vindo do Paris Saint-Germain, no verão de 2023, por US$ 97,6 milhões. Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo enquanto estava na seleção nacional, logo após ingressar no Al Hilal.

Neymar voltou a campo em outubro passado, mas uma lesão posterior na coxa o impediu de dar uma contribuição maior nesta temporada. No total, ele disputou apenas sete partidas do campeonato e da copa, e marcou um gol, em partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC contra o Nassaji Mazandaran, em 3 de outubro de 2023.

Mesmo sem Neymar, o Al Hilal venceu a Saudi Pro League na última temporada.

O contrato do ex-astro do Barcelona vai até junho de 2025, o que significa que ele pode começar a negociar um novo contrato com outras equipes. Neymar continua sendo um dos maiores nomes do esporte graças às suas façanhas ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez no Barça de 2013 a 2017.

Durante a sua passagem pelo clube catalão, fez parte de equipas que conquistaram uma UEFA Champions League, dois títulos da LaLiga e três Taças do Rei. Em 2017 assinou pelo PSG e conquistou cinco títulos da Ligue 1, três Copas da França e duas Copas da Liga.

Neymar iniciou sua carreira profissional no Santos em 2009, levando o time ao triunfo da Copa Libertadores em 2011, na qual marcou no jogo de volta da final, uma vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol.

A nível internacional, Neymar já atuou 128 vezes pelo Brasil, marcando 79 gols. Ele fez parte da seleção brasileira vencedora da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que o Brasil sediou, mas também tem estado indisponível regularmente nos últimos anos devido a lesões.