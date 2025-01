Nova camisa do CRB gera revolta da torcida e provocação do CSA; entenda

As redes sociais ficaram quentes nesta quarta-feira (15), quando o Clube de Regatas Brasil (CRB) divulgou imagens da mais nova camisa, que homenageia o mar e os corais de Alagoas. Logo após a publicação, surgiu uma maré de comentários negativos da torcida e até mesmo uma provocação do CSA. O motivo: a semelhança na cor do rival.

A cor principal da nova camisa do Regatas é um verde-azulado e possui o escudo e detalhes em laranja. Segundo o clube, ela completa a coleção que homenageia o estado.

A escolha das cores, é claro, desagradou os torcedores. A publicação já ultrapassa mais de mil comentários e se tornou, com folga, a postagem do time com o maior número de respostas em 2025 – ultrapassando, até mesmo, o anúncio do meia Daniel, principal reforço do CRB neste início de temporada.

“Isso é azul? Uma infinidade de cores e vocês fazem uma cor que puxa pro azul pow…tão de sacanagem né”, comentou um torcedor. “O que passa na cabeça de vocês de aprovar isso!? E pior ainda postar pra todo mundo ver e tirar onda”, disse outro.

Crédito: Divulgação / CRB

Quem não perdoou foi o CSA. Poucas horas depois da postagem do rival, o Marujo publicou uma foto da camisa número um deste ano, nas cores azul e branco, e provocou o Galo:

— Nós entendemos a vontade de vestir AZUL 😎 É A COR MAIS BONITA DO MUNDO 🫡 — disse na legenda.