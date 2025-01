Novas medidas de segurança propostas para a potencial celebração de três turfeiras do Super Bowl em Kansas City

Chefes de Kansas City os fãs nunca esquecerão a trágica reviravolta no desfile do Super Bowl do ano passado. O que começou como uma alegre celebração da vitória terminou em caos quando um tiroteio em massa na Union Station feriu mais de 20 pessoas e ceifou uma vida. Enquanto os Chiefs, liderados por Clark Hunt, se preparam para o jogo da rodada divisionária em 18 de janeiro e almejam uma terceira vitória no Super Bowl, as preocupações com a segurança permanecem na mente de todos.

À luz da tragédia do ano passado, as autoridades de Kansas City estão tomando medidas proativas para garantir uma celebração mais segura se os Chiefs garantirem outro campeonato. O prefeito Quinton Lucas enfatizou o compromisso da cidade em criar oportunidades para os torcedores se reunirem, priorizando a segurança. “Vamos continuar sendo uma cidade que faz coisas. Continuaremos sendo uma cidade que cria oportunidades para as pessoas se unirem“, afirmou.

Fãs do Kansas City Chiefs enfrentam um suspeito de tiroteio durante o Super Bowl Rally

No entanto, a celebração deste ano será diferente. Os planos incluem alternativas mais controladas, como um comício inicial com ingressos em um local seguro apresentando discursos de membros da equipe e líderes locais. O desfile em si pode começar a vários quarteirões de distância e renuncie a uma cerimônia de encerramento para minimizar os riscos.

Embora nenhuma decisão final tenha sido tomada, Lucas garantiu ao público que as autoridades estão avaliando cuidadosamente todas as opções. “É muito cedo para compartilhar quais serão esses planos, além de dizer que avaliaremos tudo,” ele disse na terça-feira. O Departamento de Polícia de Kansas City (KCPD) também está colaborando com parceiros locais para desenvolver estratégias para um evento mais seguro. Uma medida proposta envolve o prolongamento do percurso do desfile para dispersar a multidão, permitindo que as forças de segurança monitorizem e respondam a potenciais ameaças de forma mais eficaz.

Os fãs esperam por celebrações alegres

A memória do incidente do ano passado ainda perdura. Durante a celebração do dia 14 de fevereiro, tiroteios eclodiram em meio às festividades. Inicialmente confundidos com fogos de artifício, os sons rapidamente causaram pânico enquanto as pessoas fugiam do local. Um corajoso torcedor do Chiefs e outro indivíduo desempenharam um papel crucial ao abordar um dos suspeitos, ajudando a polícia a prendê-lo.

O fã contou mais tarde: “Foi apenas uma reação. Ele estava concorrendo contra [the flow of people]… eu o derrubei.” Seu raciocínio rápido ajudou as autoridades a identificar o suspeito, que mais tarde foi acusado junto com outros dois de crimes federais com armas de fogo.

Enquanto Kansas City se prepara para outra possível celebração da vitória, tanto os dirigentes quanto os torcedores continuam determinados a homenagear seu time e ao mesmo tempo garantir a segurança de todos.