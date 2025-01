Novo oponente entra em cena para enfrentar Bogdan Guskov no UFC 311

Afinal, Bogdan Guskov tem luta no UFC 311.

No último sábado, Johnny Walker anunciou que estava fora da luta agendada com Guskov (16-3) que aconteceria no pay-per-view de sábado em Los Angeles, citando uma “lesão grave”.

As autoridades anunciaram na segunda-feira que Guskov agora tem um oponente substituto de última hora, o estreante no octógono Billy Elekana (7-1). A mudança foi noticiada pela primeira vez pelo MMA Mania.

Esta é uma ótima notícia para Guskov, que busca capitalizar uma campanha de sucesso em 2024, que o viu nocautear Ryan Spann e Zac Pauga. Quatorze de suas dezesseis vitórias na carreira foram por KO/TKO.

Elekana também busca continuar vencendo. Tendo competido anteriormente pelo PFL e LFA, Elekana traz uma seqüência de três vitórias consecutivas em sua estreia no UFC.

O UFC 311 é marcado por duas lutas pelo título, com Islam Makhachev defendendo seu título dos leves contra o rival Arman Tsarukyan na luta principal, e Merab Dvalishvili busca fazer sua primeira defesa de título contra o invicto Umar Nurmagomedov na luta co-principal.