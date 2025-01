O Benedito de Lira que eu conheci

A morte de Benedito de Lira, aos 82 anos de idade, desfalca Alagoas não apenas de um dos seus politicos mais longevos, mas, principalmente, de um cidadão de origem humilde que ao longo de sua vida pública se dedicou como poucos à atividade pela qual optou.

Começou como vereador em Junqueiro, por dois mandatos, e em Maceió foi vereador também duas vezes, presidente da Câmara Municipal e prefeito interino, elegendo-se deputado estadual, sendo presidente da Assembleia Legislativa e governador interino, sendo depois deputado federal e senador, e duas vezes eleito prefeito de Barra de São Miguel.

Formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, aposentou-se como Procurador de Estado, tendo sido escriturário do Banco do Povo e servidor do Colégio Élio Lemos, além de integrante da Mesa Diretora da Santa Casa de Misericórdia de Maceió.

Pelo que conheci de Benedito de Lira – um relacionamento profissional de cerca de 40 anos – posso atestar que foi um dos políticos de mais serviços prestados à sua terra, principalmente durante os mandatos de deputado federal e de senador, quando viabilizou ações e obras importantes para o Estado.

Como todo ser humano, não era infalível, e há de ser reconhecido não apenas pelos serviços prestados aos seus conterrâneos, mas também por três características que lhe eram peculiares: simplicidade, solidariedade e amizade.

O velório de Benedito de Lira ocorre a partir desta tarde, na capela 4 do Parque das Flores, e o sepultamento está marcado para amanhã, às 10 horas da manhã.