O comediante Deon Cole recebeu alta do hospital e teve que evacuar imediatamente para casa

Deon Cole teve uma semana super estressante… porque ele acabou no hospital no dia de seu aniversário e – quando finalmente teve alta – foi para casa e teve que fazer as malas e fugir dos incêndios florestais de Los Angeles.

O comediante e vendedor do Old Spice postou sobre a infeliz série de eventos na noite de sexta-feira… compartilhando uma foto sua no carro, repleta de itens sentimentais, como as flores que sua mãe lhe deu antes de morrer em 2021.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Ele também compartilhou um clipe … mostrando a luz do incêndio rastejando sobre as colinas ao longe.

Cole escreveu em seu post no X: “Este dia é devastador!!!! Saí do hospital mais cedo, doente, fui para casa e tive que arrumar o que pude para evacuar. , É um pesadelo!!!

Deon postou uma foto dele em uma cama de hospital na quinta-feira – nada menos que seu aniversário… agradecendo às pessoas pelos votos de boa sorte – embora ele não tenha especificado o que o levou ao hospital.

DC é um dos muitos pilares de Hollywood que foram forçados a deixar suas casas desde que o incêndio florestal de Pacific Palisades eclodiu no oeste de Los Angeles no início desta semana. Outras estrelas – Spencer Pratt dar Heidi Montag, Paris Hilton, Jeff Pontes e mais – perderam suas casas no incêndio.

O Palisades Fire queimou mais de 22 mil acres… e atualmente está apenas 11% contido – aparentemente prestes a causar muito mais danos.