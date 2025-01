O ex-arremessador da MLB Brian Matusz morreu de aparente overdose

Matusz – a quarta escolha geral no draft de 2008 – jogou na MLB de 2009 a 2016… registrando tempo de jogo com os Orioles e Cubs. Ele assinou com o Diamondbacks em 2017, mas foi dispensado pouco tempo depois.

na casa de Matusz perseguir abalou o mundo do beisebol … com os Orioles dizendo em um comunicado: “Brian era amado em Birdland, e sua paixão pelo beisebol e por nossa comunidade era incomparável. Ele dedicou seu tempo para se conectar com qualquer fã que pudesse, era um companheiro de equipe querido, e sempre tinha um sorriso no rosto.”