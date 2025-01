O preço do gás vai subir ou descer em 2025? Confira a previsão para 2025

Preços do gás em 2025 estão projetados para continuar a sua tendência descendentetrazendo algum alívio para as carteiras pressionadas pela inflação. GasBuddy, uma fonte confiável para previsões de preços de combustíveis, prevê o a média nacional por um galão de gasolina normal cairá para US$ 3,22abaixo da média de 2024 de US$ 3,33. Isto marca o terceiro ano consecutivo de queda nos preços do gás e a média mais baixa desde 2021.

Patrick De Haan, chefe de análise de petróleo da GasBuddy, compartilhou uma perspectiva otimista: “2025 parece continuar a tendência de melhoria lenta mas constante na bomba.” Ele observou que mesmo durante os períodos de pico, os preços deverão ficar abaixo de US$ 3,50 por galão. Para a família média dos EUA, isso significa um aumento antecipado despesas anuais com combustível de US$ 2.252-significativamente inferior ao recorde de US$ 2.715 em 2022.

No entanto, diversas incertezas poderão perturbar esta previsão positiva. Entre eles estão o presidente eleito Donald Trump propôs tarifas de 25% sobre as importações canadenses e mexicanaso que poderia aumentar os preços do gás em 30 a 70 centavos por galão, segundo De Haan. “Trump é um pouco curinga. Ele tende a desestabilizar o status quo“, disse De Haan, enfatizando como é difícil prever os preços dos combustíveis em meio a tais variáveis ​​geopolíticas.

Apesar de Trump campanha promete reduzir preços da gasolina abaixo de US$ 2 por galãoos especialistas do setor permanecem céticos. Rob Thummel, da Tortoise Capital, alertou que a sobreprodução poderia levar a um excesso de petróleo, fazendo baixar os preços e desestabilizando o sector energético. “A economia, e não a política, impulsionará o setor energético“, disse ele.

As políticas energéticas de Trump podem abalar as previsões do preço do gás para 2025

Outro factor que impede os preços de atingirem mínimos históricos é a já massiva produção de petróleo bruto dos EUA. Como principal produtor mundial, a Os EUA produziram uma média de 12,9 milhões de barris por dia em 2023estabelecendo um recorde mundial. Mesmo com o aumento da produção, a procura manteve-se estável, evitando que os preços caíssem ainda mais.

Embora os preços mais baixos do gás sejam uma boa notícia para muitos, De Haan advertiu que acontecimentos imprevistos – como uma Crise no Médio Oriente ou condições meteorológicas extremas que perturbam o fornecimento de petróleo-poderia empurrar os preços para cima. “Se víssemos gasolina a US$ 1,99“, De Haan brincou,seria por causa de uma calamidade econômica, não algo que os americanos aplaudiriam.”

Em última análise, embora 2025 seja promissor para um gás mais acessível, o preço final na bomba dependerá do equilíbrio da produção, da estabilidade geopolítica e da política económica.