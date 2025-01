O presidente do BKFC, David Feldman, ao lado de Conor McGregor, revela que sua raiva em relação ao DAZN foi equivocada

Conor McGregor teve alguns meses difíceis para encerrar 2024 depois que um júri na Irlanda o considerou responsável em uma ação civil depois de ter sido acusado de agressão sexual há vários anos. Isso aconteceu depois que a carreira profissional de McGregor também passou por muitas turbulências após uma luta cancelada contra Michael Chandler no UFC, sem nenhuma indicação clara de quando ele poderia realmente competir novamente.

Após o veredicto do processo, McGregor viu vários patrocinadores e parceiros de negócios cortarem laços com ele, incluindo o uísque irlandês Proper No. 12 – uma empresa que ele fundou e mais tarde vendeu com os novos proprietários da Proximo Spirits, removendo-o de todos os materiais de marketing depois que ele foi considerado responsável na ação civil. Embora McGregor tenha prometido apelar do veredicto no caso civil, ele permaneceu firme com planos de lutar novamente, mas talvez sua maior paixão ultimamente tenha sido pressionar e promover o BKFC depois que ele se tornou co-proprietário do time em 2024.

McGregor tem sido uma presença constante, tanto participando de muitos shows quanto postando consistentemente sobre a organização nas redes sociais, onde possui mais de 70 milhões de seguidores combinados. O presidente do BKFC, David Feldman, elogiou McGregor por seu apoio constante e prometeu apoiar o astro irlandês nos bons e maus momentos.

“Não queremos entrar em detalhes sobre o que aconteceu, mas no final das contas estamos com ele”, disse Feldman ao MMA Fighting. “Ele é nosso parceiro e vamos fazer crescer isso juntos. Ele fala, as pessoas ouvem. Não tolero nenhuma coisa ruim que possa ter acontecido, mas o que apoio 100% é a lealdade. Você está com alguém, você está com alguém, e você está com alguém nos momentos bons e ruins. Não apenas com eles através do bem.

“Estivemos com Conor McGregor o tempo todo. Ele esteve conosco o tempo todo e 2025 será um ano épico para todos os envolvidos.”

A influência de McGregor tem sido extremamente positiva desde que ele se envolveu com o BKFC, mas ele ainda consegue irritar algumas pessoas de vez em quando.

Ele ficou famoso por “despedir” Mike Perry depois de perder para Jake Paul em uma luta de boxe em julho, o que na verdade causou muita confusão, considerando sua participação real no BKFC. Obviamente, Perry não foi demitido, mas esse comentário inicial definitivamente não pareceu agradar à maior estrela do BKFC.

No fim de semana passado, durante o card final do BKFC de 2024, McGregor lançou um discurso dirigido à DAZN – a plataforma de streaming e parceira de transmissão da promoção acirrada – depois de ficar irritado porque os atletas vencedores não tiveram tempo para entrevistas pós-luta.

“DAZN, eu não dou a mínima, se você não colocar nossos vencedores no microfone, terminamos”, gritou McGregor em uma postagem agora excluída no Twitter.

Acontece que a frustração de McGregor foi na verdade equivocada porque a decisão de oferecer ou não tempo para entrevistas pós-luta na verdade recai sobre os ombros do BKFC.

“Ele está certo nisso, mas na verdade não era uma coisa DAZN”, explicou Feldman. “Era uma coisa nossa de produção. No Hard Rock, por algum motivo, estamos sempre na linha do tempo e temos que sair de lá. Fica uma loucura se você ultrapassar o tempo, estou falando de US$ 100 mil por hora, então tivemos que sair na hora certa. Ele está certo. Então, estamos fazendo alguns ajustes também. Seja durante a paralisação da próxima luta, ou durante o intervalo da próxima luta, enquanto entrevistamos esses caras.

“Esses caras precisam ser vistos e ouvidos. Porque é isso que [makes] eles. Foi isso que fez [Conor]. Se não falassem com Conor McGregor depois das lutas, você não saberia quem ele é. Você não faria isso. Portanto, temos que aproveitar isso e o faremos.”

Por mais que desejasse que McGregor não criticasse publicamente o DAZN dessa forma, Feldman realmente aprecia a paixão que o ex-campeão de duas divisões do UFC demonstra pelo esporte e pelo BKFC como um todo durante quase todos os shows.

Feldman promete que está muito feliz com a decisão do BKFC de trabalhar com o DAZN e agora ele só precisa descobrir uma maneira melhor de fazer com que os lutadores cheguem ao microfone após uma grande vitória, aconteça o que acontecer.

“Obviamente, DAZN é um grande parceiro para nós, e eu gostaria que ele não fosse assim, mas no final das contas, tudo está resolvido”, disse Feldman. “Nós entendemos tudo, ele entende tudo e está certo.

“Queremos ouvir os lutadores. Eles acabaram de ter um nocaute devastador. Eu quero ouvir ‘Vou nocautear todo mundo que eu enfrentar’. Eles querem ouvir isso. Eles querem saber o porquê, e nós vamos contar essas histórias e vamos deixá-los falar.”