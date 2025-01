O que Guardiola disse sobre a renovação de Haaland com o Manchester City?

Pep Guardiolatécnico Cidade de Manchester, garantiu que Erling Haaland não vai relaxar agora que assinou novo contrato e que o atacante é um grande competidor que pode bater o recorde de gols da Premier League.

O treinador catalão referiu como ter o seu futuro garantido no clube pode afetar o goleador norueguês. EFE/EPA

O avançado norueguês renovou o seu contrato com o City até 2034, sete anos a mais do que o contrato que tinha em vigor e que expirou em 2027. Este novo acordo, que o manteria no clube até aos 34 anos, coloca-o no caminho para superar o recorde de gols de Alan Shearer na competição inglesa, que é de 260. Haaland tem atualmente 79.

“Se continuar com esses números, sim (vai superar). Dependerá dele e da equipe, mas esta é uma notícia excepcional para o clube”, disse Guardiola em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Guardiola vê Haaland motivado para buscar mais

“Ele quer mostrar o quanto quer estar aqui, se não tivesse renovado por um ou dois anos. Em dez anos muitas coisas podem mudar, mas este é um teste de confiança entre ele e o clube. Nunca se sabe o que vai acontecer, mas o clube sabe o quão profissional ele é e o quão talentoso ele é. É o que eu queria. “Ele ainda é jovem e com o amadurecimento de jogar mais jogos ficará ainda melhor”, observou.

Quanto à possível complacência agora que o seu futuro está garantido, Guardiola acredita que não é possível e que Haaland está motivado pela motivação de vencer o próximo jogo e continuar a marcar gols.

“Não tenho a sensação de que ele vá dormir agora porque assinou este contrato. Ele é um grande concorrente. Ele adora o clube, as pessoas ao seu redor, a Premier League e viver aqui com a família. “Imagino que ele sentirá que não há lugar melhor para ele nos próximos dez anos.”