O que Kanye West está planejando? Seu recente vídeo nu de Pamela Anderson deixou os fãs confusos

Kanye West provocou confusão entre os fãs depois de compartilhar um vídeo antigo de Pamela Anderson em sua história no Instagram. O clipe, que remonta a 2008, traz a estrela de “Baywatch” presenteando o fundador da Playboy, Hugh Hefner, com um bolo de aniversário em seu 82º aniversário.

No vídeo, Anderson, então com 40 anos, aparece usando nada além de salto alto enquanto ela leva o bolo para o magnata icônico. Hefner, que faleceu em 2017 aos 91 anos, é visto sorrindo e segurando a cintura de Anderson enquanto ela gira e o beija na bochecha.

Kanye West surpreende fãs com vídeo inesperado de Pamela Anderson

West, 47, combinou a filmagem explícita com o áudio que afirmava repetidamente: “Esconda sua cadela.” A postagem deixou muitos fãs intrigados, com alguns questionando a intenção por trás disso. Um usuário do X (antigo Twitter) comentou: “Não acho que Pamela Anderson vai gostar do que Kanye fez…”

Outro se perguntou em voz alta: “Erm, Pamela Anderson aprovou Kanye para postar aquele vídeo ou…?“Um terceiro expressou frustração, dizendo:”Por que diabos Kanye West postou Pamela Anderson nua em suas histórias? É muito difícil defender esse homem, eu tento muito as vezes.”

É uma sugestão de colaboração com Pamela Anderson?

A postagem também gerou especulações sobre uma potencial colaboração entre West e Anderson. Alguns fãs relembraram a aparição dela em seu videoclipe de 2006 para Toque o céuuma faixa de seu segundo álbum de estúdio, Registro tardio. No entanto, nem West nem Anderson abordaram a postagem publicamente e os representantes de ambos não estavam disponíveis para comentar.

Pamela Anderson conhece bem os holofotes. Ela apareceu pela primeira vez na capa da Playboy em outubro de 1989 e fez história em janeiro de 2011 ao aparecer na revista pela 13ª vez – mais do que qualquer outra modelo.

Enquanto isso, West tem uma história de compartilhando conteúdo provocativo nas redes sociais. Nos últimos meses, suas postagens frequentemente apresentavam sua esposa, a modelo australiana Censores Bianca. No início deste mês, ele compartilhou fotos de Censori vestindo um macacão transparente que destacava sua figura. Quando criticado por postar imagens picantes de sua esposa no passado, West disse sem rodeios aos fãs para “se foderem” via Instagram.

West e Censori se casaram em dezembro de 2023 após seu divórcio de alto nível de Kim Kardashian. Embora West sempre tenha sido conhecido por seu comportamento online ousado e imprevisível, esta última postagem deixou os fãs divididos, com alguns questionando seus motivos e outros tentando decifrar se é um teaser para um projeto criativo.