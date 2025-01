O Real Madrid sofreu contra o Valência, mas com 10 jogadores deu a volta por cima e é líder

Real Madrid sofreu sua visita a Valência, mas ele soube cumprir o compromisso: Depois de perder por 0-1 e com 10 homens em quase 80 minutos, deu a volta para vencer por 2-1 e subir ao topo da LaLiga.

A equipa de Carlo Ancelotti viu-se em desvantagem devido a uma boa partida da equipa da casa, mas depois sofreu mais pelos seus próprios erros, porém, finalmente conquistou uma vitória merecida e valiosa.

O Valencia avançou com intensidade e se acomodou

Carlos Corberán soube planear o seu primeiro jogo no comando do Valência, nada menos que, frente aos merengues com todas as suas figuras. O novo técnico da equipe do Ché assumiu como missão não deixar o rival jogar e tentar aproveitar as chances. E esse plano concretizou-se na primeira meia hora, ou seja, até ao gol da equipa da casa.

O Valência fechou muito bem na defesa e obrigou o Real Madrid a tentar penetrar pelas laterais e tentar remates de fora. Com essa postura, Deixou Vinicius e Jude Bellingham quase anulados mas principalmente Kylian Mbappé Por estar mais centralizado e mais próximo da área, a bola não chegou até ele.

As principais cartas para tentar abrir o placar, com o ataque tão limitado foram então, Frederico Valverdeque ele atirou três vezes à distância, e o mesmo com Aurélien Tchouaméni.

Mas aquele que realmente A apoiar o Real Madrid no início em que o Valência tentou sufocá-lo, foi Thibaut Courtois. O guarda-redes belga evitou o cabeceamento de André Almeida aos seis minutos, num remate à queima-roupa de Hugo Duro, dando continuidade à mesma jogada.

Seis minutos depois, ele também bloqueou uma partida individual contra Dimitri Foulquier, o homem que mais complicou o onze de Carlo Ancelotti. Em ataque pela direita, filtrou o passe na área para Javi Guerra, que, desmarcado, finalizou na trave, e Duro só precisou empurrar para fazer o 1 a 0.

A vantagem para o Valencia naquele momento foi merecida, mas pareceu se acomodar. A partir daí (26′), ele abriu mão da bola e voltou para cuidar do resultado. E O Real Madrid foi atrás dele. Vini se soltou e quase amarrou com dois chutes no final do primeiro tempo, que o duvidoso Stole Dimitrievski resolveu bem.

O Real Madrid empatou, apesar dos erros

A segunda parte foi uma continuação do que acontecia antes do intervalo, com o Valência a ceder todo o protagonismo. E sim, veio o empate e a vitória do Real Madrid, mas primeiro teve que sofrer e não pelo que o rival fez.

Primeiro, Mbappé “inventou” um pênalti, quando caiu na área antes da marca de César Tárrega. O atacante foi ao chão, apesar dos replays não mostrarem infração clara do zagueiro. Porém, o árbitro cobrou em primeira instância e o VAR confirmou. Jude Bellingham assumiu o comando do arremesso de doze passos, mas ele bateu na madeira. Ninguém conseguiu conectar o rebote.

Poucos minutos depois, uma boa combinação entre Vinicius e Bellingham Deixaram o francês de mãos dadas, que escapou do goleiro e marcou com a cerca vazia. Mas a comemoração acabou rapidamente, para o Merengue. O VAR viu um impedimento milimétrico do atacante merengue e anulou o empate.

Aos dez minutos do tempo regulamentar, quem buscava o gol foi Vinicius caiu na área, Dimitrievski pediu para ele se levantar, ao que o brasileiro respondeu dando-lhe um empurrão, que lhe valeu a expulsão.

Com um homem a menos, Carlo Ancelotti procurou soluções no banco e Luka Modric estava lá: o croata recebeu na área aos 85’, dos pés de Bellingham, e marcou para fazer o 1-1. Para o Valencia o ponto foi útil, mas não para o Merengue.

Aos 95, Hugo Guillamón falhou na largada sob pressão de Bellingham, que roubou na porta da área e cruzou antes do goleiro sair, para selar o 2 a 1 sofreu muito, mas a liderança vale a pena para o time branco.

