O segundo mandato de Trump começará com uma crise que testará suas habilidades de liderança

CNN

–



Donald Trump passou semanas preparando um início de choque e espanto para seu segundo mandato.

Mas o novo presidente voltará ao Salão Oval na próxima semana com uma crise causada pelos violentos incêndios florestais em Los Angeles que ameaçam desviar a atenção do seu grande momento.

A equipa de Trump está determinada a começar rapidamente depois de aprender as lições do seu caótico primeiro mandato, especialmente porque o monopólio republicano sobre o poder de Washington poderá durar apenas dois anos. Reformas fronteiriças rápidas, enormes cortes de impostos e novos incentivos para a exploração de petróleo já estão em andamento. E a nova Casa Branca, que também deverá revelar uma série de ordens executivas antecipadas, agendou uma cerimônia de assinatura no Salão Oval para segunda-feira, antes de Trump vestir a gravata preta para um trio de bailes presidenciais.

Mas mesmo que a maior parte das chamas sejam apagadas até ao dia da tomada de posse, a súbita perspectiva de encontrar milhares de milhões de dólares em ajuda federal para reconstruir quilómetros de casas carbonizadas já ameaça complicar a tarefa de aprovar a agenda de Trump com uma pequena maioria republicana na Câmara determinada a cortar medidas federais. gastos.

A pressa de Trump em culpar os democratas e as políticas ambientais progressistas pela catástrofe indica a sua antipatia pela luta por verbas federais para um dos estados mais azuis nas suas primeiras semanas no cargo.

Mas os presidentes não podem escolher as suas crises.

Assim, Trump está considerando uma visita a Los Angeles nos primeiros dias de sua administração, o que o colocaria cara a cara com dois líderes que ele já acusou de causar a conflagração, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass. fontes disseram à CNN na segunda-feira.

Uma tal viagem permitiria a Trump tentar estabelecer uma personalidade de “consertar” para ultrapassar o que ele afirma ser a governação calamitosa dos progressistas.

E a visão devastadora dos danos pode fazer com que o novo presidente perceba a enormidade da situação enfrentada por dezenas de milhares de pessoas que já não têm onde viver.

Trump disse à Newsmax na segunda-feira que a destruição em Los Angeles foi “muito pior do que se vê na televisão”. Mas a perspectiva de um enorme projecto de construção imobiliária pareceu apelar ao magnata bilionário do sector imobiliário.

“Vamos fazer coisas com Los Angeles. Você sabe, já estou colocando meu limite de desenvolvedor”, disse Trump.

As viagens presidenciais a zonas de desastre podem oferecer consolo e desbloquear o poder do governo. Uma visita empática do novo presidente poderia criar uma forte impressão e apagar algumas percepções negativas do seu primeiro mandato entre alguns americanos. Mas essas fotografias também estabelecem um marcador da responsabilidade do comandante-em-chefe num projecto de socorro complexo e dispendioso.

“O presidente pretende ir para a Califórnia em algum momento”, disse um conselheiro de Trump à CNN na segunda-feira, acrescentando que o momento específico “ainda não foi determinado. Nada foi finalizado.”

A catástrofe do incêndio florestal em Los Angeles também constituirá um teste pessoal para Trump e a sua tolerância em agir como presidente de todos os americanos.

Durante a sua última passagem pela Casa Branca, Trump sugeriu por vezes que romperia com a prática estabelecida e suspenderia a ajuda em caso de catástrofe para criar influência política contra as jurisdições democratas. Ele parecia profundamente ressentido com o envio de ajuda humanitária aos cidadãos norte-americanos de Porto Rico, por exemplo, acusando “políticos ineptos” de usarem “montantes ridiculamente elevados” para saldar outras obrigações.

A liderança do presidente eleito ficou especialmente exposta quando houve um conflito entre uma resposta de emergência e os seus próprios interesses políticos. Durante a pandemia de Covid-19, o seu compromisso inicial com os esforços de mitigação desgastou-se quando se tornou claro que a crise e o seu impacto na economia poderiam prejudicar as suas perspectivas de reeleição em 2020.

Mesmo antes da última crise de incêndios florestais na Califórnia, Trump avisou que deixaria o estado arder, a menos que Newsom concordasse com as suas exigências de mudanças na forma como gere a sua água. “Se ele não assinar esses papéis, não lhe daremos dinheiro para apagar todos os incêndios. E se não lhe dermos o dinheiro para apagar os incêndios, ele terá problemas”, disse Trump na Califórnia, em setembro.

Os apoiantes de Trump podem ver isto como uma utilização legítima do poder presidencial para forçar a Califórnia a alterar as políticas ambientais que a nova administração considera fundamentais para causar os incêndios florestais.

Mas tentar usar o poder do erário federal para obrigar a mudanças políticas nas cidades e nos estados é uma receita para o tumulto político.

O presidente eleito poderá revelar-se presciente se as investigações mostrarem que as autoridades locais não se prepararam adequadamente para a escala dos incêndios. Também é provável que haja lições a serem aprendidas sobre a construção de bairros em áreas com alto risco de incêndio. Mas é muito cedo para dizer com certeza o que causou o desastre. E a abordagem de Trump tem sido citar teorias de conspiração e desinformação nas suas publicações iradas nas redes sociais, numa tentativa clara de obter ganhos políticos pessoais.

As sondagens pós-desastre também provavelmente mostrarão que semanas de seca secaram a vegetação combinadas com ventos fortes para criar um barril de pólvora para uma tempestade de fogo perfeita. Tais condições estão a tornar-se mais prováveis ​​devido ao aquecimento das temperaturas globais provocado pelo homem – um fenómeno que Trump nega. O presidente eleito, por exemplo, republicou na segunda-feira uma foto nas redes sociais de um bairro em chamas, de um seguidor que tinha o slogan: “Não é a mudança climática. São os democratas.”

E as alegações de Trump de que as tentativas progressistas de preservar o ambiente e de salvar um peixe raro – o cheiro do delta – levaram à escassez de água que prejudicou os bombeiros foram desmentidas pelos verificadores de factos. Qualquer decisão de suspender a ajuda a dezenas de milhares de pessoas, muitas das quais perderam as suas casas, com base em tais falsidades seria controversa e poderia prejudicar o seu apelo mais amplo no início da sua presidência.

A natureza imprevisível do presidente eleito forçará as autoridades da Califórnia, já sob enorme pressão política, a um ato de equilíbrio, porque sabem que disputas pessoais com Trump podem ser contraproducentes.

Newsom teve uma relação difícil com Trump – exacerbada pelas suas próprias ambições presidenciais potenciais e pelo estatuto da Califórnia como um bastião democrata com o poder de desafiar as políticas do presidente eleito em tudo, desde o ambiente até aos direitos reprodutivos.

Numa carta a Trump na sexta-feira, Newsom relembrou como trabalharam juntos para ajudar as vítimas de um incêndio florestal anterior. Mas também alertou: “Não devemos politizar a tragédia humana ou espalhar desinformação marginalmente. Centenas de milhares de americanos – deslocados das suas casas e temerosos pelo futuro – merecem ver todos nós a trabalhar no seu melhor interesse para garantir uma rápida recuperação e reconstrução.”

Embora os incêndios ainda assolem Los Angeles, as suas repercussões políticas chegam agora a Washington.

A aprovação da agenda de Trump e, ao mesmo tempo, o aumento da autoridade de endividamento do governo já certamente iria prejudicar a menor maioria da Câmara em décadas.

A ideia de adicionar bilhões para a Califórnia pesava sobre os líderes do Partido Republicano na segunda-feira.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, levantou a possibilidade de usar a ajuda em caso de catástrofe para impor mudanças ou punir os líderes democratas na Califórnia. Ele disse a Manu Raju da CNN que “parece-nos que os líderes estaduais e locais foram negligentes em seus deveres em muitos aspectos”.

“Acho que provavelmente deveria haver condições para essa ajuda. Essa é a minha opinião pessoal. Veremos qual é o consenso”, disse o republicano da Louisiana, acrescentando que ainda não teve a oportunidade de discutir a questão com nenhum dos seus membros. Ele também disse que tem havido “alguma discussão” sobre a ligação da ajuda da Califórnia ao aumento do limite máximo da dívida – uma medida que deve ser tomada dentro de meses para evitar uma crise económica causada por um incumprimento da dívida dos EUA. Tal medida poderia ser concebida para coagir os Democratas a votarem para aumentar a autoridade de empréstimo do governo, uma vez que muitos Republicanos podem privar Johnson de uma maioria nesta questão.

Ainda assim, a retenção da ajuda em caso de catástrofe é uma questão delicada no Congresso porque cada legislador sabe que o seu distrito pode subitamente passar por necessidades.

Os democratas reagiram com raiva aos comentários de Johnson.

“Isso é um erro. Se você começar isso, nunca terá fim”, escreveu o deputado Jared Moskowitz da Flórida no X. “Quando os democratas retomarem a Câmara, eles condicionarão a ajuda à Flórida e ao Texas. A Ajuda em Desastres deve permanecer apartidária. Eu lutaria contra os democratas caso eles tentassem fazer isso. O presidente da Câmara pode encontrar muitas outras maneiras de responsabilizar as pessoas”, escreveu ele.

O deputado de Nova Iorque, Jerrold Nadler, também ofereceu um vislumbre da batalha política que se avizinha, escrevendo no X que tais fundos “NUNCA devem ser condicionados ou usados ​​como moeda de troca – ponto final”. Ele acrescentou: “Usar esta tragédia para fins políticos e depois tornar mais difícil para as pessoas obterem assistência federal? Isso é vergonhoso.”