O tenente-governador de Ohio, Jon Husted, surge como principal candidato à cadeira de JD Vance no Senado

O vice-governador de Ohio, Jon Husted, é o principal candidato para substituir o vice-presidente eleito JD Vance no Senado dos EUA, de acordo com duas fontes republicanas familiarizadas com as deliberações.

Cabe ao governador de Ohio, Mike DeWine, um republicano, nomear o substituto de Vance assim que o senador em primeiro mandato renunciar ao cargo, o que ele deve fazer antes que ele e o presidente eleito Donald Trump tomem posse em 20 de janeiro.

As duas fontes republicanas sublinharam, no entanto, que não está claro se Husted aceitaria a nomeação, uma vez que há anos que ele observa a mansão do governador do Ohio. No ciclo eleitoral de 2018, Husted concorreu a governador contra DeWine antes de desistir para se tornar companheiro de chapa de DeWine.

Tanto DeWine quanto Husted viajaram para Mar-a-Lago no mês passado para se encontrarem com Trump, confirmaram as fontes. Não está claro até que ponto a nomeação foi discutida seriamente durante aquela visita. A reunião com Trump foi relatada pela primeira vez pelo WEWS. Um porta-voz da DeWine não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a viagem.

Os republicanos de Ohio que têm estado próximos de Husted notaram a preferência de longa data do vice-governador pelo cargo de governador em comparação com a perspectiva de servir no Senado dos EUA. Mas esses mesmos republicanos observaram que uma nomeação para uma cadeira no Senado – o que inicialmente o pouparia de uma disputa nas primárias – poderia tornar o cargo mais atraente. O Columbus Dispatch e a NBC News relataram pela primeira vez sobre o status de Husted como favorito no Senado.

O aumento das ações de Husted ocorre depois que outros nomes, incluindo o deputado estadual Jay Edwards e a ex-presidente do Partido Republicano de Ohio, Jane Timken, surgiram como possibilidades nas últimas semanas. Mas, de acordo com os republicanos com conhecimento das deliberações, DeWine vê Husted como mais capaz de navegar numa campanha de reeleição para o Senado que poderia incluir uma primária republicana dividida e uma eleição geral contestada, mesmo que o estado tenha mudado em direção ao Partido Republicano nos últimos anos.

A escolha de DeWine serviria no Senado até 2026 e então precisaria concorrer a uma eleição especial para preencher os dois anos finais do mandato de Vance, que termina em 2028. Eles teriam que concorrer novamente em 2028 para um mandato completo de seis anos. . A decisão de DeWine com a cadeira no Senado pode atrapalhar outra eleição no estado de Buckeye: a corrida para suceder o governador com mandato limitado em 2026, o que pode atrair um campo lotado de candidatos republicanos.