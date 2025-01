Offset visto com uma amiga modelo, traz seu acompanhante para Dubai para shows e compras

Reproduzir conteúdo de vídeo



Parece Desvionão está tendo nenhum problema no departamento de namoro em meio ao seu rompimento bem divulgado com cartão b … ele acabou de ser visto fazendo compras com uma nova senhora em Dubai.

Offset foi contratado para shows de muito dinheiro em Dubai no Ano Novo, apresentando-se às segundas, terças e quartas-feiras… e nossas fontes nos dizem que ele levou uma modelo de Atlanta Melanie Jayda junto para o passeio.

O casal foi a uma loja Chanel na cidade dos Emirados Árabes Unidos no dia de Ano Novo, passeando com mercadorias no valor de US$ 100 mil.

Melanie está ali dobrando um lenço colorido enquanto um funcionário da loja embala alguns itens. Suas espreitadelas estão carregando suas malas, então parece uma boa compra.

Também tiramos fotos deles por volta de quarta-feira… então eles pareciam praticamente inseparáveis ​​durante a viagem.

Disseram-nos que os dois estão namorando há algumas semanas – nada sério – mas fontes dizem que Offset realmente gosta de sua vibração, estilo e companhia.



Offset comemorou seu 33º aniversário no mês passado e foi visto em um festa privada em Miami revelando um anel personalizado incrustado de ouro – no valor de cerca de US $ 60 mil – um presente em homenagem a seu ex-irmão Migos Decolarque morreu em 2022.