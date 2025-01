Os democratas da Califórnia experimentam antecipadamente os novos confrontos com Trump à medida que os incêndios florestais avançam

CNN

O presidente eleito, Donald Trump, lançou uma nova ronda de críticas no domingo, visando os democratas pelos seus esforços para controlar os incêndios florestais no sul da Califórnia, classificando os líderes liberais rivais como testemunhas “incompetentes” de “uma das piores catástrofes da história do nosso país”.

A postagem do Truth Social de Trump é a mais recente de uma série de ataques do presidente eleito e seus aliados ao governador da Califórnia, Gavin Newsom, e à prefeita de Los Angeles, Karen Bass. Os Democratas já enfrentam questões difíceis por parte dos seus eleitores e de outros responsáveis ​​eleitos – incluindo os do seu próprio partido e, cada vez mais, uns dos outros.

Mas as críticas de Trump e de apoiantes como o bilionário Elon Musk – vários deles enganando ou citando relatórios erróneos – estão a preparar o terreno para que surjam lutas entre o presidente eleito e cidades e estados liberais antes de sua posse na próxima semana. O push-and-pull relembra algumas das interações delicadas e de alto risco entre Trump e os principais democratas durante os primeiros dias da pandemia de Covid-19 em 2020, quando os líderes de cidades e estados de tendência liberal muitas vezes moderaram os seus golpes políticos devido às preocupações. sobre alienar o primeiro Trump na Casa Branca e atrasar o apoio federal.

Newsom conhece bem os confrontos com Trump, mas a crise que assola Los Angeles apresenta agora um desafio único e mais urgente. O governador, considerado um potencial candidato presidencial em 2028, expressou frustração com a retórica de Trump, mas também o convidou a vir avaliar os danos “para se encontrar com os americanos afetados por estes incêndios, ver a devastação em primeira mão e juntar-se a mim e a outros no agradecimento”. os heróicos bombeiros e socorristas que estão colocando suas vidas em risco.”

A abordagem mais suave seguiu-se a uma resposta mais incisiva do líder da Califórnia durante uma entrevista na semana passada com Anderson Cooper, da CNN, durante a qual ele parecia profundamente frustrado com os comentários de Trump.

“As pessoas estão literalmente fugindo. Pessoas perderam suas vidas. As crianças perderam suas escolas. Famílias completamente despedaçadas, igrejas incendiadas”, disse Newsom. “Esse cara queria politizar isso.”

Ele fez uma nova pausa e acrescentou: “Tenho muitas ideias e sei o que quero dizer.

“Eu não vou.”

Os republicanos têm sido menos hesitantes em culpar a Califórnia, especialmente Bass, que estava no Gana para uma visita oficial quando eclodiu o primeiro incêndio em Pacific Palisades. Procuram cada vez mais utilizar o desastre como um porrete contra os Democratas, especialmente os líderes das grandes cidades e estados com voto liberal.

O argumento dos críticos do Partido Republicano resume-se a uma afirmação – na maioria das vezes afirmada com pouca ou nenhuma evidência real – de que os Democratas estavam cegos para os riscos de um surto catastrófico de incêndio florestal e mal preparados para combatê-lo devido ao seu foco em promover políticas ideológicas liberais.

“As políticas de extrema esquerda dos Democratas na Califórnia estão literalmente a queimar-nos. Pare de votar em pessoas que não usam políticas florestais e de gestão hídrica de bom senso. Estou chateado. Você também deveria estar”, Richard Grenell, o novo “enviado para missões especiais” de Trump, postou no X na semana passada.

Musk retuitou a mensagem, que se tornou uma espécie de grito de guerra de muitos republicanos nacionais – especialmente os aliados MAGA mais agressivos de Trump, muitos dos quais atacaram Newsom e Bass por questões de gestão de terra e água, muitas vezes exagerando ou, em alguns casos, fabricando detalhes contundentes de uma mistura de processos científicos e burocráticos.

Newsom e Bass estão claramente irritados com as críticas e ansiosos por reagir, mas também percebem que, em pouco mais de uma semana, contarão com o presidente eleito para financiamento imediato e de longo prazo dos valores que serão um processo de reconstrução que durou anos.

A questão penetrou até em meios de comunicação pró-Trump confiáveis, como a Fox News.

O vice-presidente eleito JD Vance foi questionado diretamente na manhã de domingo, durante uma entrevista na rede, se o novo governo poderia reter a ajuda da Califórnia – um estado que Kamala Harris venceu nas eleições presidenciais de 2024 por mais de 20 pontos percentuais, ou cerca de 3,2. milhões de votos.

“O presidente Trump se preocupa com todos os americanos”, respondeu Vance, criticando a resposta do presidente Joe Biden. “(Trump) é o presidente de todos os americanos, e acho que ele pretende que a FEMA e outras respostas federais sejam muito, muito melhores e muito mais informadas sobre o que está acontecendo no terreno.”

A incerteza em torno dos planos de Trump para Los Angeles depois que ele retornar ao cargo em oito dias tem sido tema de conversa em recentes coletivas de imprensa com líderes municipais. Bass disse no domingo que embora ela não tenha falado diretamente com o presidente eleito, houve um envolvimento construtivo com alguns membros de sua próxima administração.

“Participei do convite ao novo presidente para vir a Los Angeles. Juntei-me ao supervisor e ao governador. Falei diretamente com a nova administração ontem”, disse Bass. “Foi uma boa decisão.”

As tempestades de fogo provocadas pelo vento que devastam bairros históricos à beira-mar; as colinas de Hollywood; e, mais para o interior, comunidades no Vale de San Gabriel, como Altadena e Pasadena, resultaram em ordens de evacuação para cerca de 100.000 habitantes de Angeleno, destruíram casas e, até domingo, mataram 16 pessoas, segundo as autoridades. A ajuda humanitária de Washington, DC, onde Biden permanece após cancelar uma viagem à Itália, está sendo injetada na região e Bass disse na sexta-feira que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências se comprometeu a recuperar cada centavo das despesas de combate a incêndios da cidade.

Enquanto os democratas lutam para encontrar um equilíbrio com Trump, um republicano pouco conhecido – fora de Los Angeles – da Califórnia emergiu como talvez o comunicador mais competente, para o público e para Trump, de qualquer pessoa que enfrenta a imprensa e as câmeras de notícias a cada poucas horas. .

A supervisora ​​do condado de Los Angeles, Kathryn Barger, uma republicana, foi aplaudida por alguns na cidade por seus despachos e atualizações sobre programas de notícias locais e nacionais. No sábado, ela fez o que muitos democratas relutam em fazer: disfarçar um pedido de ajuda de Trump em termos lisonjeiros e de felicitações.

Numa carta, Barger primeiro elogiou Trump pela sua resposta de 2018 ao incêndio de Woolsey, que atingiu a área de Santa Monica durante o seu primeiro mandato. Depois de estender um “convite formal” a Trump para visitar as áreas afetadas em Los Angeles, Barger expôs eficazmente a vantagem política de se envolver com os líderes locais.

“Ao aceitar este convite, Sr. Presidente eleito, você se juntará a nós no apoio aos nossos cidadãos e no agradecimento aos nossos heróicos socorristas, que arriscaram suas próprias vidas para salvar outras pessoas”, escreveu ela. “Também gostaríamos de pedir a você, como nosso presidente, que apoie o povo do condado de Los Angeles enquanto definimos nosso rumo para a reconstrução. Sua presença seria profundamente sentida e apreciada.”

Um dia depois de enviar a carta, Barger ofereceu uma promessa aos angelenos afetados pelos incêndios.

“Vou resolver isso com você”, disse Barger em entrevista coletiva. “Não vamos deixar de usar todos os recursos para combater os incêndios existentes. Os residentes deslocados serão atendidos ao mais alto nível, à medida que atendemos às suas necessidades de habitação, bem-estar, cuidados de saúde e econômicas.”

Os democratas ofereceram mensagens semelhantes à cidade e às vítimas dos incêndios, mas essas declarações foram ofuscadas em alguns casos, sobretudo nas últimas 48 horas, por esforços velados para se pouparem da culpa pelas deficiências na resposta do governo.

Newsom, numa entrevista divulgada no sábado ao liberal “Pod Save America”, apontou o dedo aos líderes locais, sugerindo que não lhe foram dadas “respostas diretas” sobre a situação desde o início.

“Sou o governador da Califórnia e quero saber a resposta. Eu tenho essa pergunta, não posso te dizer, por quantas pessoas, ‘O que aconteceu?’ – em minha própria equipe, ‘O que aconteceu?’”, Disse Newsom.

Ele acrescentou: “Serei sincero com você, não estava recebendo respostas diretas”.

No domingo, Newsom procurou voltar à frente, assinando uma ordem executiva suspendendo alguns requisitos de construção de acordo com as leis ambientais estaduais para ajudar as vítimas dos incêndios a reconstruírem mais rapidamente.

“A Califórnia lidera o país na gestão ambiental. Não vou desistir disso, mas uma coisa a que não vou ceder é o atraso”, disse Newsom à NBC News, prometendo que a burocracia regulatória não atrasaria o processo de recuperação.

O governador também apelou a uma investigação independente sobre os problemas com o abastecimento de água local após relatos de que o reservatório de Santa Ynez estava vazio quando os incêndios florestais começaram, dificultando ainda mais os esforços de combate a incêndios em Pacific Palisades.

O senador da Califórnia, Adam Schiff, apoiou a proposta e, durante uma entrevista à ABC News no domingo, sugeriu que o estado “vá mais longe” e “faça uma revisão independente de tudo isso por uma comissão”.