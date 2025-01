Os desafios do Tigres para o Clausura 2025

Os Felinos comandados por Veljko Paunovic procuram regressar à final, enquanto os seus números se aproximam do fim do contrato.

Ele Fechando 2025 representará para Tigres um torneio de desafios, entre os quais voltar a uma final de futebol mexicano, levar o treinador Veljko Paunovic fique em sua posição e encontre seu substituto André-Pierre Gignacdiante de um eventual adeus do francês.

Abaixo estão os desafios que os gatos terão para o próximo torneio nacional de futebol:

Paunovic busca devolver o Tigres à final enquanto figuras como Gignac, Guzmán e Pizarro rescindem contrato. Imagens Getty

Voltar para uma final

Os gatos têm a meta pendente de retornar a uma final do futebol mexicano, já que desde o Clausura 2023, quando foram coroados sob o comando do estrategista Robert Dante Siboldi, não conseguem se colocar novamente em última instância.

O todo do UANL Vai lutar para se colocar na Liguilla e voltar a empatar, depois de ter lutado nesse sentido e prova disso é que no Apertura 2024 caiu contra o Atlético de San Luis nas quartas de final.

Para manter sua posição

O estrategista sérvio Veljko Paunovic terá o desafio de alcançar destaque com Tigres para permanecer na posição, tendo em vista que no último Apertura 2024 não alcançou a consistência esperada e ficou tentando conquistar um campeonato.

O treinador chegou a ser vaiado em diversos jogos pelos torcedores do time, por isso seu trabalho será complicado e ele terá que se destacar se quiser seguir liderando o time, que chegou para dirigir no Apertura 2024.

A renovação

A directiva de Tigrescomandado por Mauricio Culebro, lutará para manter o atacante francês no time André-Pierre Gignacque encerra contrato com os gatos no próximo verão.

Gignac Ele é o maior artilheiro da história do clube e atualmente os dirigentes estão em negociações com o atacante para buscar sua renovação. Caso isso não aconteça, existe a possibilidade do atacante ocupar um cargo administrativo dentro da equipe.

A substituição

Diante da possibilidade de uma aposentadoria francesa André-Pierre Gignac ou quem decidir não renovar o contrato com os gatos, o clube terá a difícil tarefa de descobrir quem será o sucessor do atacante francês.

Guido Pizarro e Nahuel Guzmán também se aproximam do fim do contrato com o Tigres. Imago7

O trabalho será complicado porque desde a sua chegada em 2015 Gignac Tornou-se referência para o time, ajudou a conquistar títulos de Liga MXda Liga dos Campeões da Concacaf e torneios alternativos como o Campeão dos Campeões. Agora o desafio será encontrar um substituto.

Os sucessores

Como se isso não bastasse com a possível saída de Gignaco técnico Veljko Paunovic Ele terá a tarefa de encontrar em seis meses a fórmula para substituir peças-chave da equipe, que fizeram parte da espinha dorsal do time na última década.

Isso ocorre porque o goleiro Nahuel Guzmán e o meio-campista Guido Pizarro Eles também rescindiram seu contrato com Tigres No próximo verão ainda não renovaram os contratos e perante isso a equipa deve preparar-se para esta mudança geracional.