Os falcões fiscais traçam linhas vermelhas no primeiro grande projeto de lei de Trump, arriscando o apoio do Partido Republicano

O deputado Tim Burchett nunca votou a favor do aumento do limite de endividamento dos EUA em sua vida. E isso pode não mudar só porque é Donald Trump quem pede o seu voto.

“Não sei se algum dia o farei”, disse Burchett à CNN quando questionado se poderia apoiar os planos de Trump para um aumento do limite da dívida.

Burchett, juntamente com vários outros membros da linha dura do Partido Republicano, estão a traçar uma linha vermelha clara quando se trata do primeiro grande pacote político de Trump. Eles dizem que a medida – que deverá incluir um aumento no limite da dívida do país, além de bilhões de dólares em gastos com segurança fronteiriça, projetos de energia e extensões de impostos – deve ser totalmente paga, e não com truques contábeis que até os republicanos usam. usado no passado.

“Você tem que me mostrar algumas reduções nos gastos. Algumas reduções reais nos gastos. Não essas coisas, ‘Oh, vamos fazer isso’”, disse Burchett, descartando tentativas anteriores do Partido Republicano de reforma orçamentária que acabaram fracassando.

Burchett está entre os vários conservadores da Câmara e do Senado que disseram à CNN que estão a exigir centenas de milhares de milhões – ou mesmo biliões – em cortes de gastos para apoiar o plano de Trump. No entanto, se o seu desejo for concretizado, isso provocará uma revolta entre outros sectores do Partido Republicano, nomeadamente entre os moderados republicanos e os apropriadores que há muito protegem certos programas internos apreciados. E isso poderia causar o colapso de todo o esforço.

“Quanto mais coisas acumularmos num pacote de reconciliação, maior será o convite à oposição”, disse o deputado Steve Womack, um apropriador sênior e republicano do Arkansas. “E estou preocupado com isso.”

Tudo isso ressalta o enorme desafio que Trump enfrenta para montar uma coalizão por trás do que ele chama de “um belo projeto de lei” – enquanto os líderes partidários navegam pelas divisões internas sobre um conjunto complexo de políticas que o presidente da Câmara, Mike Johnson, prometeu trazer ao plenário até abril. embora ele precise de apoio quase unânime em sua conferência para obter aprovação. O presidente da Comissão Orçamental da Câmara está agora a preparar uma lista de potenciais cortes de gastos no valor de 5 biliões de dólares, a fim de conquistar a sua conferência, de acordo com fontes envolvidas no esforço.

No entanto, os republicanos dizem que as lutas fiscais estarão entre as mais difíceis de resolver.

“Nunca votei a favor de um aumento do teto da dívida antes e gostaria de ter certeza de que estamos pagando por isso”, disse o deputado Andy Biggs, republicano do Arizona e membro do House Freedom Caucus.

O deputado Eli Crane, um republicano do Arizona, disse que “muito provavelmente” teria grandes exigências em troca da inclusão do limite da dívida.

Questionado sobre como se sentia em relação à pressão de Trump para aumentar o limite nacional de endividamento como parte do plano, Crane disse: “Não tenho comentários”.

Embora nenhum membro rejeite liminarmente a agenda de Trump, estão a sinalizar que estão dispostos a lutar contra qualquer projeto de lei que não inclua cortes acentuados – e imediatos – para pagar a totalidade do plano, além de pagar parte da dívida nacional. Se a luta pelo financiamento do governo a partir de Dezembro, onde 38 republicanos votaram contra o projecto de lei que incluía o aumento da dívida que Trump queria, servir de indicação, Trump meramente apelar aos legisladores para o apoiarem novamente pode não ser suficiente.

O presidente eleito, por exemplo, influenciou pessoalmente a última tentativa de Johnson de aumentar o limite da dívida. E esse sentimento não mudou entre muitos conservadores.

“Má ideia”, disse o senador Rand Paul, um republicano do Kentucky, à CNN quando questionado sobre a inclusão de um aumento do limite da dívida no pacote mais amplo.

No entanto, o limite de endividamento terá de ser aumentado ainda este ano para evitar o primeiro incumprimento da dívida, uma potencial calamidade económica que Trump está tão ansioso por evitar que fez um último esforço para aumentá-lo em Dezembro, o que quase provocou uma paralisação do governo. antes do Natal. Johnson acabou por ser forçado a ultrapassar o limite da dívida e agora planeia incluir o plano na enorme lei de Trump.

Uma vez que estão a utilizar um processo orçamental que não pode ser obstruído ao abrigo das regras do Senado, Johnson argumenta que podem aumentar o limite da dívida nos seus próprios termos – o que significa que não precisarão da adesão dos Democratas para aprovar a lei.

Mas isso significa que eles precisarão manter seu próprio partido na linha.

Os republicanos seniores veem os alertas iniciais da direita como um sinal ameaçador para um projeto de lei massivo que deve ganhar o apoio de todos, exceto um único republicano na Câmara. E alguns, em particular, acreditam que pode ser impossível aprovar qualquer aumento do limite da dívida sem a ajuda dos democratas.

Questionado sobre as queixas de outros republicanos sobre o limite da dívida, o deputado sênior Frank Lucas, de Oklahoma, disse que há membros que “nunca” o apoiarão.

“Isso ocasionalmente tem sido um problema aqui – combinar o idealismo com a realidade”, disse Lucas. “E muitos dos meus amigos que nunca votaram a favor de uma questão do limite da dívida votaram a favor de cada aumento nos gastos com defesa, de cada aumento em infra-estruturas.”

Os líderes de Trump e do Partido Republicano estão a trabalhar agressivamente para conquistar estes conservadores nas fases iniciais do projeto de lei. O presidente eleito recebeu membros do ultraconservador Freedom Caucus em Mar-a-Lago neste fim de semana.

Mas alguns conservadores dizem que não estão totalmente satisfeitos com o que ouviram até agora. Deputado Keith Self, um republicano do Texas que inicialmente se opôs a Johnson como presidente da Câmara em 3 de janeiro, disse à CNN que está preocupado com o fato de “os gastos não terem sido bem tratados” em uma recente sessão política com líderes do Partido Republicano na Câmara.

“A reconciliação consiste em controlar os gastos do lado obrigatório”, disse Self, referindo-se ao processo orçamental utilizado para contornar a obstrução. “Precisamos ter certeza de que estamos fazendo isso.”

A matemática orçamental, porém, é difícil, uma vez que Johnson e outros descartaram quaisquer cortes em programas dispendiosos como o Medicare e a Segurança Social.

“Olha, o presidente eleito deixou isso bem claro. A Segurança Social e o Medicare têm de ser preservados e nós não o somos, ninguém está a entrar com a intenção de cortar benefícios de qualquer forma ou qualquer coisa”, disse Johnson aos jornalistas.

Em vez disso, os republicanos estão a discutir formas de cortar despesas de programas como o Medicaid ou programas nutricionais, instituindo requisitos de trabalho. Existem metas fáceis do Partido Republicano, como recuperar os custos da tentativa de Biden de perdoar dívidas de empréstimos estudantis ou o seu novo apoio federal aos veículos eléctricos, que os republicanos acreditam que poderia poupar pelo menos 100 mil milhões de dólares.

Mas é improvável que isso cubra todo o preço. Um assessor do Partido Republicano descreveu isso como levar um “bisturi para uma mina em busca de minério”. E qualquer decisão de cortar gastos corre o risco de perder mais eleitores republicanos.

“Temos 20 ou 25 questões complexas diferentes”, disse o deputado Chip Roy, do Texas, um falcão fiscal robusto. Sua maior prioridade é garantir que a conta não custe mais dinheiro – economias reais e cortes “não besteiras, inventados”.

Questionado se cederia à pressão de Trump para aumentar o limite da dívida, Roy disse à CNN: “Apoio totalmente a limpeza do tecto da dívida… Mas não vou recuar na minha crença de que precisamos de reduzir os défices. ”

A maioria dos membros que se dirigem a Mar-a-Lago dizem que estarão em modo de escuta, esperando que Trump lhes apresente ideias que possam apoiar.

“É ter essas linhas de comunicação, que considero muito importantes”, disse à CNN o deputado republicano Byron Donalds, que se encontrou com Trump na noite de sexta-feira.

Os conservadores no Congresso dizem que insistirão para que o pacote completo – incluindo qualquer extensão dos cortes fiscais de Trump em 2017 – seja totalmente pago, ao contrário da primeira vez.

“Os republicanos querem regressar à responsabilidade fiscal que foi perdida nos últimos anos sob a liderança de ambos os partidos”, disse o deputado Ben Cline, membro do Freedom Caucus e do comité orçamental do Partido Republicano.

Mas essa dinâmica fica mais complicada à medida que os líderes do Partido Republicano consideram adicionar ainda mais incentivos fiscais. Johnson está sob intensa pressão de um pequeno grupo de republicanos de Nova Iorque para restaurar um dispendioso benefício fiscal estadual e local que o seu partido restringiu em 2017.

Cline disse que trazer de volta a dedução mais generosa, conhecida como SALT, poderia custar até um trilhão de dólares.

“Essas economias são alcançáveis? Esta conferência está disposta a procurá-los e incluí-los? Isso é algo sobre o qual precisamos conversar”, disse Cline, quando questionado sobre as deduções fiscais.

Mas esse grupo de republicanos, que representa distritos decisivos em Nova Iorque, Nova Jersey e Califórnia, também se reunirá com Trump este fim de semana, já que alguns desses membros dizem que restaurar a redução fiscal do SALT é a sua própria linha vermelha.

“Olha, fui muito claro”, disse o deputado Mike Lawler, um republicano de Nova York que se reuniu com Trump em Mar-a-Lago neste fim de semana. “Não apoiarei uma lei fiscal que não aumente o limite do SALT.”

O deputado Ralph Norman, outro membro do Freedom Caucus, acredita que Trump acabará por ajudar a manter o Partido Republicano na linha de seu projeto de lei. Ele apontou para um telefonema de Trump na semana passada durante a eleição do presidente, quando Trump ajudou a convencê-lo a dar a Johnson um mandato completo como presidente.

“Ele vai ligar para 100 pessoas se for preciso, assim como fez comigo. Quero um presidente que possa nos dizer diretamente: ‘É por isso que preciso disso e o que será necessário para que você participe?’”, disse Norman.

Annie Grayer e Ali Main da CNN contribuíram para este relatório.