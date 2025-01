Passageiro passa mal e morre durante voo de Belo Horizonte a Maceió

Um passageiro morreu após passar mal em um avião que decolou do Aeroporto de Confins, Minas Gerais, com destino a Alagoas. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira, 16. A Aena, que administra o Aeroporto Zumbi dos Palmares, informou que o passageiro já estava sem sinais vitais quando o avião pousou na capital alagoana.

“Na manhã desta quinta-feira (16), um voo vindo do Aeroporto de Belo Horizonte (Confins – MG) declarou emergência médica a bordo antes de pousar no Aeroporto de Maceió. Imediatamente, a equipe médica do aeródromo foi acionada e acessou a aeronave logo após o pouso. No atendimento ao passageiro, verificou-se que ele já estava sem os sinais vitais, sendo constatado o óbito. O corpo foi encaminhado para os trâmites legais”, diz a nota da Aena enviada à TV Pajuçara.

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras confirmou que o passageiro estava em um voo da companhia aérea com destino a Maceió.

“A Azul informa que, durante os procedimentos para pouso, um cliente passou mal a bordo do voo AD9017 (Confins-Maceió). Após a aterrissagem, ele foi prontamente atendido por médicos do aeroporto e encaminhado ao posto médico, mas, infelizmente, não resistiu e veio a óbito no local. A Azul lamenta o ocorrido e ressalta que está prestando toda a assistência necessária aos familiares”, divulgou a companhia aérea.

Até a publicação desta matéria, a Polícia Científica de Alagoas informou que não havia sido solicitada para recolher o corpo junto ao Instituto Médico Legal.