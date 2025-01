peixe com ‘dentes humanos’ é pescado no Espírito Santo e viraliza nas redes

Um peixe com ‘dentes humanos’ foi pescado em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, e viralizou nas redes. Uma família de Belo Horizonte, Minas Gerais, comprou o peixe e só percebeu a ‘dentadura’ quando o animal já estava indo para a grelha. Com a dúvida, a turista mineira Paula Moreira fez um vídeo se perguntando que peixe era aquele e a publicação já passava de cinco milhões de visualizações nesta sexta-feira (10).

“Não, mas dente assim? Igual dentadura? Olha aqui! Parece dente de gente, sem brincadeira. Quê isso? Não dá uma gastura?”, narrou a mineira no vídeo.

Em outras imagens, a família aparece brincando com o peixe antes de levar para a grelha.

Mas afinal, que peixe é esse? Foi a pergunta que mais apareceu no vídeo feito pela mineira. Algumas pessoas chegaram até a comentar que era montagem.

Um biólogo especialista em peixes que explicou que se trata de um sargo-de-dentes, peixe comum no litoral brasileiro (veja mais detalhes sobre o peixe no final da reportagem).

A pescaria foi feita no dia 30 de dezembro, mas a turista só publicou o vídeo nesta segunda-feira (6). Foi só as imagens aparecerem na internet que a dúvida da família também foi a dos internautas.

A empreendedora e turista Paula Moreira, de 37 anos, contou que o quê era então para ser um almoço de família no fim de ano virou uma grande diversão.

“Estávamos em uma viagem em família, nossa avó já tá com 94 anos e a gente quis fazer um esforço porque ela ama praia, ama o Espírito Santo e em especial a Praia de Porto Velho. A gente já foi pensando em comprar os peixes pra gente levar e comer no revéillon. Foi quando veio esse peixe bem diferente. A princípio eu não tinha reparado, levamos para casa, limpamos os peixes, e chamou muito a atenção da arcada dentária do peixe. Quando meu namorado colocou o peixe na grelha, me chamou muito a atenção porque estava muito engraçado, aquele peixe com um dentão assim pra fora, parecendo uma pessoa”, brincou a empreendedora.

Além do sargo-de-dentes, a família comprou outros dois peixes: corvina e pescada. Os três custaram R$ 300.

A princípio, a mineira colocou o vídeo apenas para os amigos. Mas depois de tantos pedidos, ela publicou as imagens e percebeu que muita gente tinha a mesma dúvida que ela. Em menos de 24h já tinha batido um milhão de visualizações.

Dentes ajudam na alimentação da espécie

A empreendedora disse que muitas pessoas que viram a foto pensaram que tinha feito uma montagem e colocado digitalmente os dentes no peixe. Mas, de acordo com o biólogo especialista em peixes, João Luiz Gasparini, o sargo-de-dentes possui um tipo de arcada dentária que ajuda na alimentação.

“Ele tem dentes incisivos e fortes que parecem o dente humano. Isso é por causa da evolução. O animal come mariscos, arranca até mexilhão, sururu da pedra, então ele precisa de dentes muitos fortes. Ele tem dente também em cima do céu da boca, e esses dentes são todos arredondados, então ele esmigalha conchas, caramujos, caranguejos”, explicou o biólogo, que também integra a equipe do Projeto de Monitoramento das Atividades Pesqueiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Inclusive, o biólogo encontrou o sargo-de-dentes sendo vendido em um mercado de Anchieta, na mesma cidade que a turista comprou o pescado. O animal pode chegar até 90 centímetros e pesar quase 10 quilos.

É um peixe marinho típico de baías e enseadas que pode entrar em manguezais e estuários e pode ser encontrado desde o Caribe até o Sul do país.

Álvaro Martins, presidente da colônia dos pescadores de Vitória, pontuou que o sargo-de-dentes é um peixe fácil de encontrar, mas não é muito popular.

“São peixes poucos conhecidos, mas é muito bom, tanto faz assado como moqueca, carne branquinha. Além disso, tem um preço bom, tipo R$ 25 o quilo”, disse.