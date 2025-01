Pesquisa CNN: Biden deixa o cargo com índice de aprovação igual ao mais baixo de seu mandato

CNN

O presidente Joe Biden deixará o cargo com seu índice de aprovação permanecendo no nível mais baixo de seu mandato e seu índice de favorabilidade próximo de seu nível pessoal mais baixo, de acordo com uma nova pesquisa da CNN conduzida pelo SSRS. Os americanos geralmente veem os quatro anos de mandato de Biden mais como um fracasso do que como um sucesso, com a sua administração pouco fazendo para reverter a negatividade persistente sobre o estado do país em geral ou sobre a sua economia.

No geral, 36% dos adultos norte-americanos dizem que aprovam a forma como Biden geriu a presidência, igualando a sua anterior nota baixa nas sondagens da CNN durante o seu mandato, com ainda menos a avaliar o seu desempenho positivamente na imigração (31%), relações exteriores (32%) ou a economia (33%). Seus problemas mais fortes em termos de índices de aprovação ainda geram resultados líquidos negativos, com menos da metade dizendo que aprovam a forma como ele protegeu a democracia americana (46%), administrou a política ambiental (44%) ou lidou com as políticas de saúde (43%). ).

O índice de favorabilidade de Biden, uma medida de sentimentos pessoais e não de desempenho no trabalho, é de 33% favorável a 58% desfavorável, apenas um ponto abaixo de sua baixa anterior nas pesquisas da CNN desde que se tornou vice-presidente no governo de Barack Obama em 2009 (ele alcançou esses 32%). em junho de 2023). Seu índice de favorabilidade ficou na casa dos 30 anos durante grande parte dos últimos dois anos.

A primeira-dama Jill Biden deixa a Casa Branca com um índice de favorabilidade amplamente neutro, quase o mesmo desde 2022 – 33% a veem de forma favorável e 31% desfavoravelmente, com 35% sem saber o que sentem por ela.

A vice-presidente Kamala Harris deixa o cargo com um índice de favorabilidade mais alto do que tinha pouco antes de sua entrada na corrida presidencial do ano passado em julho, após o anúncio de Biden de que desistiria da corrida – 39% têm uma visão favorável agora, em comparação com 29% em junho – mas as percepções sobre ela ainda estão submersas, com cerca de metade mantendo uma visão negativa (50%). No início da presidência de Biden, em janeiro de 2021, as avaliações de Harris eram de 51% favoráveis ​​e 39% desfavoráveis.

A maioria dos americanos, 61%, afirma ver a presidência de Biden como um fracasso, com 38% a vê-la como um sucesso. Isso fica muito atrás de duas presidências amplamente consideradas bem-sucedidas: a de Bill Clinton (68% consideraram-na um sucesso em 2000) e a de Barack Obama (65% consideraram-na um sucesso no início de 2017). No entanto, o tempo de Biden no cargo é superior ao de George W. Bush, que 68% dos americanos consideraram mais um fracasso do que um sucesso quando ele deixou o cargo em 2009.

Independentemente de considerarem o mandato de Biden um sucesso ou um fracasso, a maioria diz que o seu desempenho se deveu mais às suas próprias ações pessoais do que a circunstâncias fora do seu controlo. Ao todo, 42% dos americanos dizem que o tempo de Biden foi mais um fracasso devido a deficiências pessoais e 23% dizem que foi um sucesso que se baseou nas suas forças pessoais. Cerca de 1 em cada 5 (19%) afirma que a sua presidência falhou devido a circunstâncias externas e 15% sentiu que obteve sucesso por esse motivo.

Entre os democratas, o índice de aprovação no final do mandato de Biden é de 71%, a leitura mais baixa entre os seus próprios partidários nas pesquisas nacionais da CNN durante o seu mandato. Entre os independentes, 31% aprovam agora a forma como Biden conduz a presidência, e 8% dos republicanos dizem o mesmo. Biden raramente conseguiu empurrar esse número para dois dígitos entre os republicanos, chegando a 10% ou mais entre os republicanos em apenas três pesquisas da CNN durante esse período. Entre os independentes políticos, o seu índice de aprovação caiu para menos de 40% em maio de 2023 e nunca mais subiu tão alto; ele teve apenas uma pesquisa (abril de 2021, por volta dos 100 dias de sua presidência) que obteve a aprovação da maioria entre os independentes.

A presidência de Biden nunca superou sentimentos profundamente negativos sobre como as coisas estão indo no país. Quando ele entrou na Casa Branca em janeiro de 2021, apenas 22% disseram que as coisas estavam indo pelo menos razoavelmente bem nos EUA – a segunda avaliação mais negativa no momento de uma transição presidencial nas tendências da CNN sobre esta questão que remonta a 1981, quando Ronald Reagan assumiu o poder depois de derrotar Jimmy Carter (20% em Dezembro de 2008 antes da presidência de Obama é a marca baixa). Esse número nunca passou de 39% durante todo o mandato de Biden e é de apenas 29% agora, com 71% dizendo que as coisas estão indo mal.

Ao mesmo tempo, uma breve melhoria nas opiniões sobre as condições económicas do país no início do mandato de Biden azedou à medida que os preços dos bens de uso diário começaram a subir em 2021, com as opiniões sobre a economia a permanecerem negativas, mesmo com as taxas de inflação a caírem e o desemprego a permanecer baixo. . A percentagem de que as condições económicas eram boas aumentou de 43% pouco antes da tomada de posse de Biden para 54% perto da marca dos 100 dias, mas caiu rapidamente para 37% no final de 2021. Agora, apenas 28% dizem que a economia está em bom forma, com 72% afirmando que está em mau estado. O índice de aprovação de Biden para lidar com a economia permaneceu abaixo de 40% nas pesquisas da CNN desde o início de 2022.

Há uma divisão partidária previsível na forma como os americanos veem o uso do poder presidencial por Biden: 68% dos republicanos dizem que ele foi longe demais, enquanto apenas 6% dos democratas concordam com essa visão. Mas dentro do partido de Biden há uma divisão sobre se ele alcançou o equilíbrio certo (51%) ou se não o utilizou o suficiente (44%). Essa divisão entre os americanos alinhados aos democratas é ainda mais notável por idade: uma pequena maioria de democratas mais jovens e independentes com tendências democratas dizem que Biden não foi longe o suficiente (51%), mesmo que a maioria dos americanos com 45 anos ou mais que se alinham com os democratas O partido afirma que ele fez a quantia certa (56%).

A pesquisa da CNN foi conduzida pelo SSRS de 9 a 12 de janeiro entre uma amostra nacional aleatória de 1.205 adultos selecionados de um painel baseado em probabilidade. As pesquisas foram realizadas on-line ou por telefone com um entrevistador ao vivo. Os resultados da amostra completa têm margem de erro amostral de mais ou menos 3,2 pontos percentuais.

Ariel Edwards-Levy e Edward Wu da CNN contribuíram para este relatório.