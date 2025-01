PGJ Lean Araújo renova parceria do Ministério Público com o Proerd

Na manhã desta sexta-feira (19), o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, recebeu a visita da coronel Valdenize Ferreira, gerente estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Durante o encontro, foi renovada a parceria para ações de integração entre o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), por meio das promotorias voltadas à infância, e o Proerd, visando a prevenção do uso de drogas entre crianças e adolescentes.

Na reunião, Lean Araújo manifestou satisfação com as atividades que estão ocorrendo periodicamente na sede do MPAL, onde alunos de escolas públicas visitam a instituição para conhecer o Ministério Público e receber informações de cunho conscientizador sobre os danos caudados pelo uso de entorpecentes. “É uma parceria que visa a proteção e o bem-estar da infância. Portanto, é fundamental que o Ministério Público continue se engajando em programas como o Proerd, que trazem benefícios diretos para a nossa juventude, prevenindo o uso de drogas e promovendo a paz”, declarou o procurador-geral.

A Coronel Valdenize reapresentou detalhadamente o Proerd, explicando que o programa tem como objetivo educar e conscientizar jovens, desde a infância até a adolescência, sobre os perigos das drogas e da violência. “O Proerd é uma forma lúdica, mas eficaz, de dizer não às drogas e à violência. Temos atividades e ações para crianças a partir de 4 anos de idade até adolescentes do ensino médio. E será uma grande alegria para nós continuar vindo ao Ministério Público para promover essa conscientização”, destacou ela.

Reunião com a Casal

Nesta sexta-feira (17), o chefe do Ministério Público também recebeu o presidente da Companhia de Saneamento de Alagoas, Luiz Cavalcante Peixoto Neto. O encontro discutiu um futuro de termo de cooperação técnica entre o MPAL e a Casal e ações que possam melhorar o serviço prestado pela Casal.