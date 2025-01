Pinto da Madrugada é homenageado por estudantes em Olimpíada Brasileira de Robótica

A diretoria do Pinto da Madrugada, Patrimônio Imaterial da Cultura Alagoana, conheceu nesta segunda-feira,13, estudantes da Escola Municipal Cláudio Daniel Gama Amorim, de Coruripe, que homenagearam o mascote do bloco na Olimpíada Brasileira de Robótica. Fundadores do bloco, Braga Lyra e Eduardo Lyra elogiaram o projeto que conquistou o primeiro lugar no nível 2 da competição.

Os alunos Lara Vitória e Rafael Cardoso, de 14 anos, junto com uma equipe, apresentaram uma coreografia integrada com robôs e inspirada no frevo e na cultura nordestina, tendo o boneco do Pinto da Madrugada como modelo. Segundo Eduardo Lyra, o projeto “reforça a relevância cultural do bloco e contribui significativamente para a educação dos alunos, especialmente daqueles com dificuldades cognitivas que participaram da criação dos robôs”.

A parceria entre as redes municipais de ensino e uma empresa privada de robótica tem sido um sucesso ao longo dos anos. O tema artístico da OBR deste ano foi uma oportunidade para homenagear o “Pinto da Madrugada”, um ícone cultural de Alagoas, especialmente de Maceió. Sob a orientação da professora de robótica, Tatiana Mendonça, os alunos de Coruripe destacaram-se com um projeto que une tecnologia e cultura, representando Alagoas na etapa nacional da OBR que aconteceu em Goiás em novembro do ano passado.

A homenagem ao “Pinto da Madrugada” mostra como a integração entre tradição cultural e avanços tecnológicos pode enriquecer a experiência educacional e comunitária, disse Braga Lyra, lembrando que “a robótica traz para os alunos diversos benefícios, promovendo a inclusão e gerando muito aprendizado”.