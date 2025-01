Polícia prende mulher e apreende 12 kg de pasta base de cocaína em Fernão Velho

Cerca de 12 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos durante uma ocorrência atendida pelo 4º Batalhão, na noite dessa sexta-feira (17), no bairro Fernão Velho, em Maceió. A droga foi encontrada em tabletes dentro de um balde no quintal de uma residência.

Viaturas da Força Tática realizavam rondas pela região, quando foram informadas pelo serviço de inteligência do Batalhão sobre um possível tráfico de drogas em uma casa no bairro. Ao chegar no local indicado, os militares, com a devida autorização, iniciaram uma busca domiciliar. Neste momento os policiais encontraram uma porção de cocaína. O restante do material estava em um terreno baldio na parte de trás da residência.

No momento em que se deslocavam ao terreno, a guarnição percebeu a presença de um grupo de homens, que conseguiu fugir abandonando os ilícitos. Diante do flagrante, a proprietária do imóvel e as drogas foram levadas à Central de Flagrantes para a realização dos procedimentos cabíveis.